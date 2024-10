Lirik Lagu dan Terjemahan Dopamine Milik Giselle aespa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup naungan SM Entertainment, aespa, memberikan kejutan bagi para penggemar dengan merilis digital album spesial bertajuk SYNK: PARALLEL LINE – Special Digital Single. Album tersebut berisi lagu-lagu solo para anggota yang ditampilkan dalam tur dunia kedua mereka, SYNK: PARALLEL LINE, beberapa waktu lalu. Salah satunya Giselle aespa.

Dalam album tersebut, berisi empat lagu yang terdiri dari “UP” sebagai lagu solo Karina, “Dopamine” milik Giselle, “Spark” milik Winter, dan “BORED!” milik Ningning. Lagu-lagu dalam album tersebut menjadi semakin spesial karena para anggota berkontribusi sebagai penulis lirik dan komposer pada lagu tersebut.

Lagu “Dopamine” milik Giselle sendiri bermakna mengajak para pendengar merasakan euforia cinta dan menikmati setiap momen bersama orang yang spesial. Dalam sebuah wawancara, Giselle mengungkapkan bahwa proses pembuatan lagu ini membuatnya kembali menemukan gaya dan kecintaan terhadap musik. Berikut ini lirik lagu solo Giselle aespa yang berjudul “Dopamine”.

Mengutip dari Genius, berikut romanisasi dari lirik lagu solo Giselle aespa “Dopamine”.

[Intro]

Yeah

Mmm

I don't need a man, just accessories

Yeah, you look so good standing next to me

Na-na-na-na

Next best thing, I need Dopamine

Can't let you close to me

[Verse 1]

Stop, go, put that in slow-mo

Cheoncheonhi stay lowkey

Know I want you, I want it, yeah

Oh no, you're getting too close

Playing dangerous with me

[Pre-Chorus]

Uh, commitment, sigan eopseo naneun (ah, ah)

Tell me if I got you in your feelings

Algeora mideo sumgil geonikka itji ma

Lock it up inside, I gotta hide the way I feel

[Chorus]

Be my little secret

Keep it, hush, hush, but I think I'm in love

Geuraedo mal an hae

I'm thinking that you know

I will never let you in though (Yeah, you know)

[Post-Chorus]

I don't need a man, just accessories

Yeah, you look so good standing next to me (Na-na-na-na)

Next best thing, I need Dopamine

The Dopamine, it's that Dopamine, yeah

[Verse 2]

I need that Dopamine

Won't let you get too close to me

Soljiki nan jal molla

Ireon love shh, heulleo nunmuri

I do this on my own, yuh

I do like controller

Said what I said

But with you I be in my head, like (Sheesh)

My prettiest problem

You lookin' like I don't wanna solve 'em

Idaero isseullae jameun

Najunge jamyeon doenikka

Every time I see you dugeungeorineun my heart rate

Spikes up like a race still to this day

Arabeorin mitbadak that was first base

But you'll never know

[Pre-Chorus]

Commitment, used to be real in it

Tell me if I got you in your feelings

'Cause I be in mine, like all the time

You know, I anajugil wonhae now

[Chorus]

Be my little secret

Keep it, hush, hush, but I think I'm in love

Geuraedo mal anhae

I'm thinking that you know, I won't ever let you in, no

[Post-Chorus]

I don't need a man, just accessories

Yeah, you look so good standing next to me (Na-na-na-na)

Next best thing, I need dopamine

That dopamine, it's that dopamine, yeah

[Outro]

I don't need no man, just accessories

That's what I thought I was, but honestly

You know all that's fake, and God knows why I need you

Woah, hey



Terjemahan Lirik Lagu “Dopamine”

Lirik lagu “Dopamine” milik Giselle aespa memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut ini:

[Intro]

Yeah

Mmm

Aku tidak butuh pria, hanya aksesori

Yeah, kamu terlihat begitu baik berdiri di sampingku

Na-na-na-na

Hal terbaik berikutnya, yang aku butuhkan adalah Dopamin

Aku tak bisa membiarkanmu terlalu dekat denganku

[Verse 1]

Berhenti, maju, buat itu dalam gerakan lambat

Perlahan-lahan, tetap rendah hati

Tahu aku menginginkanmu, aku menginginkannya, yeah

Oh tidak, kamu semakin terlalu dekat

Bermain berbahaya denganku

[Pre-Chorus]

Uh, komitmen, aku tidak punya waktu (ah, ah)

Katakan padaku jika aku membuatmu merasakan sesuatu

Aku yakin kamu akan mengetahuinya karena aku akan menyembunyikannya, jangan lupa

Kunci dalam hatimu, aku harus menyembunyikan perasaanku

[Chorus]

Jadilah rahasia kecilku

Simpan, hush, hush, tapi aku pikir aku jatuh cinta

Tapi aku tidak akan mengatakannya

Aku berpikir kamu sudah tahu

Aku takkan pernah membiarkanmu masuk, meski begitu (Yeah, kamu tahu)

[Post-Chorus]

Aku tidak butuh pria, hanya aksesori

Yeah, kamu terlihat begitu baik berdiri di sampingku (Na-na-na-na)

Hal terbaik berikutnya, yang aku butuhkan adalah Dopamin

Dopamin itu, itu adalah Dopamin, yeah

[Verse 2]

Aku butuh Dopamin itu

Aku takkan membiarkanmu terlalu dekat denganku

Sejujurnya, aku tidak begitu mengerti

Cinta seperti ini, air mataku mengalir

Aku melakukannya sendiri, yuh

Aku seperti pengendali

Aku bilang apa yang aku katakan

Tapi denganmu, aku terjebak dalam pikiranku, seperti (Sheesh)

Masalah terindahku

Kamu terlihat seperti masalah yang aku tak ingin selesaikan

Aku ingin tetap di sini, tidur nanti saja

Setiap kali aku melihatmu, detak jantungku berdetak kencang

Naik seperti balapan hingga hari ini

Aku tahu dasar-dasarnya, itu adalah first base

Tapi kamu takkan pernah tahu

[Pre-Chorus]

Komitmen, dulu aku benar-benar serius

Katakan padaku jika aku membuatmu merasakan sesuatu

Karena aku selalu tenggelam dalam perasaanku

Kamu tahu, sekarang aku ingin kau memelukku

[Chorus]

Jadilah rahasia kecilku

Simpan, hush, hush, tapi aku pikir aku jatuh cinta

Tapi aku tetap takkan mengatakannya

Aku pikir kamu sudah tahu, tapi aku takkan pernah membiarkanmu masuk

[Post-Chorus]

Aku tidak butuh pria, hanya aksesori

Yeah, kamu terlihat begitu baik berdiri di sampingku (Na-na-na-na)

Hal terbaik berikutnya, yang aku butuhkan adalah dopamin

Itu dopamin, itu adalah dopamin, yeah

[Outro]

Aku tidak butuh pria, hanya aksesori

Itulah yang kupikir tentang diriku, tapi sejujurnya

Kamu tahu semua itu palsu, dan Tuhan tahu kenapa aku membutuhkanmu

Woah, hey

