Mengenal Tang Jun Sang, Pemeran The Officer Discusses

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tang Jun Sang dan Nam Da Reum menjadi pemeran utama dalam drama The Officer Discusses. Drama Korea atau drakor ini akan tayang di KBS2 pada 5 November 2024. Ia telah tampil dalam berbagai drama dan film yang membuatnya menjadi salah satu aktor muda yang menjadi sorotan.

Dikutip dari My Drama List, Tang Jun Sang keturunan ayahya Malaysia-Cina dan ibu Korea. Latar belakang multikultural membuat karakternya berbeda dari aktor-aktor lainnya di Korea Selatan. Ia mulai terjun ke dunia akting sejak usia muda dan mulai dikenal sebagai aktor cilik. Karier aktingnya dimulai di panggung teater, dan kemudian merambah ke layar lebar.

Tentang Tang Jun Sang

Tang Jun Sang lahir pada 13 Agustus 2003. Ia memulai debutnya sebagai aktor musikal di Billy Elliot pada 2010 pada usia 7 tahun. Setelah itu ia terus bermain dalam musikal seperti Eileigh Seabed, West Pyeonje, KinkyBoots, dan Assassin.

Pada 2014, tang Jun Sang memulai debut dramanya di Pluto Secret Order dan terus memainkan peran pendukung di berbagai film dan drama. Pada 2021, ia memainkan peran utama dalam serial televisi Racket Boys, ia menerima penghargaan Aktor Muda Terbaik di SBS Drama Awards 2021.

Baca juga: Sederet Drama Korea yang Singgung Hubungan Korut dan Korea Selatan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, ia berada di naungan CL& Company dan berkuliah di Universitas Chung-Ang di jurusan Teater dan Film. Ia mendapat popularitasnya setelah berperan sebagai Geum Eun Dong dalam Crash Landing on You (2019-2020), drama televisi Korea Selatan ketiga yang paling banyak ditonton dalam sejarah televisi kabel.

Ia mendapat peran penting dalam berbagai proyek salah satunya serial orisinal Netflix Move to Heaven (2021), Jun Sang berperan bersama Lee Je Hoon sebagai Han Geu Ru, pemuda dengan sindrom Asperger.

Dikutip dari Soompi, pada 2022, Tang Jun Sang kembali mendapat penghargaan dalam ajang penghargaan tahunan APAN Star Awards ke-8 di Korea International Exhibition Center. Ia menerima penghargaan sebagai Best New Actor berkat perannya dalam drama Move to Heaven dan Racket Boys.

Pilihan Editor: Mengenal Nam Da Reum, Aktor Muda Korea yang Baru Menyelesaikan Wajib Militer