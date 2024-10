5 Serba-serbi Sebelum Menonton The Fiery Priest 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Fiery Priest kembali dengan Season 2. The Fiery Priest merupakan drakor aksi-komedi, yang menggabungkan elemen agama, humor, dan laga. Drakor ini dijadwalkan tayang pada 8 November 2024.

Dibintangi oleh, Kim Nam Gil, sebagai pemeran utama, drama ini mengikuti kisah tokoh agama Katolik pemberani melawan kejahatan. Berikut serba-serbi sebelum menonton The Fiery Priest 2.

1. Musim Pertama

Sebelum membahas season kedua, penting untuk mengetahui bahwa musim pertama The Fiery Priest (2019) meraih kesuksesan luar biasa. Drama ini memperoleh rating tinggi dan berhasil menjadi salah satu drama paling populer di Korea pada tahun itu. Kim Nam Gil memenangkan Daesang (Grand Prize) di SBS Drama Awards 2019 untuk perannya sebagai Pastor Kim Hae Il.

2. Kolaborasi

Drakor The Fiery Priest 2 karya kolaborasi antara sutradara Park Bo Ram dan penulis naskah Park Jae Bum yang juga bekerja sama pada The Feiry Preist musim 1. Tim produksi The Fiery Priest 2 akan kembali dengan karya yang lebih baik dengan menampilkan tawa, aksi, dan kejahatan dalam satu cerita dengan latar belakang.

3. Pemeran

Kim Nam Gil, kembali memerankan karakter, Pastor Kim Hae Il. Karakter ini dikenal sebagai pastor Katolik. Dengan kombinasi kepribadian tempramental, humor sarkas, dan keterampilan bertarung, Pastor Kim Hae Il menjadi karakter yang sangat dinantikan oleh penonton.

Honey Lee, juga akan mengulangi perannya sebagai jaksa Park Kyung Sun, yang memiliki lidah perak, nyali, dan keterampilan bertarung yang hebat.

Kim Sung Kyun akan akan bertransformasi menjadi Goo Dae Young, detektif unit kejahatan kekerasan di Kantor Polisi Gudam, akan bekerja sama dengan Kim Nam Gil memberantas kasus kejahatan.

4. Penyanyi BIBI

Dikutip dari Soompi, selain beberapa pemeran yang berasal dari musim pertama, BIBI juga berakting dalam drama ini. Pelantun lagu Bam Yang Gang ini akan memerankan Goo Ja Young, detektif yang bersemangat dari Unit Narkotika. The Fiery Priest 2 akan tayang dengan 12 episode setelah diumumkan akan memulai syuting pada akhir 2023.

5. Seo Hyun Woo

The Feiry Priest 2 akan kedatangan sosok peraih penghargaan Directors Cut Awards, yakni Seo Hyun Woo. Ia bergabung dalam The Feiry Priest 2 memerankan Nam Doo Heon, jaksa korup yang terlibat dalam pembentukan kartel narkoba.

TIARA JUWITA

