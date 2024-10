Daftar Nominasi Piala Citra FFI 2024, Siksa Kubur Mendominasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daftar nominasi Festival Film Indonesia atau FFI 2024 telah resmi diumumkan secara daring yang disiarkan langsung dari Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta pada Jumat malam, 18 Oktober 2024. Tahun ini, film Siksa Kubur karya Joko Anwar mendominasi dengan meraih 17 nominasi, termasuk Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Utama Perempuan Terbaik, dan lain-lain.

Acara pengumuman ini dihadiri oleh Dian Sastrowardoyo, Kamila Andini, Lutesha, dan Bryan Domani selaku Duta FFI 2024. Mereka secara bergantian membacakan nominasi FFI 2024 yang terdiri dari 23 kategori. Di sela-sela pengumuman nominasi, penyanyi dan penulis lagu Bernadya tampil membawakan lagu 'Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan.'

Ketua Komite FFI 2024–2026 Ario Bayu, Ketua Bidang Penjurian FFI 2024-2026 Budi Irawanto dan Dirjen Kemdikbudristek Hilmar Farid juga turut menyampaikan sambutan. Diyakini bahwa film-film yang masuk dalam nominasi selaras dengan tema FFI 2024 yaitu 'Merandai Cakrawala Sinema Indonesia'.

"Selamat kepada seluruh peraih nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Berkat Anda semua lanskap perfilmanan kita semakin semarak," kata Ario Bayu.

Nominasi Piala Citra FFI 2024



Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2024. Berikut daftar lengkap nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2024:

Film Cerita Panjang Terbaik

Crocodile Tears

Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Kabut Berduri

Samsara

Siksa Kubur

Sutradara Terbaik

Edwin - Kabut Berduri

Garin Nugroho - Samsara

Joko Anwar - Siksa Kubur

Tumpal Tampubolon - Crocodile Tears

Yandy Laurens - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Pemeran Utama Pria Terbaik

Ario Bayu - Samsara

Arswendy Bening Swara - Badrun & Loundri

Reza Rahadian - Siksa Kubur

Ringgo Agus Rahman - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Yoga Pratama - Siksa Kubur

Pemeran Utama Perempuan Terbaik

Aghniny Haque - Tuhan, Izinkan Aku Berdosa

Faradina Mufti - Siksa Kubur

Laura Basuki - Heartbreak Motel

Marissa Anita - Crocodile Tears

Nirina Zubir - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Alex Abbad - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Arswendy Bening Swara - Siksa Kubur

Donny Damara - Tuhan, Izinkan Aku Berdosa

Lukman Sardi - Kabut Berduri

Slamet Rahardjo Djarot - Siksa Kubur

Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Asmara Abigail - Sehidup Semati

Lutesha Sadewa - Sampai Jumpa, Selamat Tinggal

Sheila Dara Aisha - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Widuri Puteri - Siksa Kubur

Zulfa Maharani - Crocodile Tears

Penulis Skenario Asli Terbaik

Ifan Ismail, Edwin - Kabut Berduri

Joko Anwar - Siksa Kubur

Muhadkly Acho - Agak Laen

Tumpal Tampubolon - Crocodile Tears

Yandy Laurens - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik

Alim Sudio, Ika Natassa - The Architecture of Love

Gina S. Noer - Dua Hati Biru

Ifan Ismail - Tuhan, Izinkan Aku Berdosa

Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza, Virania Munaf - Petualangan Sherina 2

Oka Aurora - Ipar adalah Maut

Film Cerita Pendek Terbaik

Hitler Mati di Surabaya

Laut Memendam Luka

Maia

Pacar Merah

Pencatat Rindu yang Datang di Tengah Malam

Shallot Salad

Suintrah

Penata Suara Terbaik

Aria Prayogi, Yusuf Patawari - Petualangan Sherina 2

Janu Janardhana, Sutrisno - Samsara

Mohamad Ikhsan, Anhar Moha - Siksa Kubur

Syaifullah Praditya, Arif Budi Santoso - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Tommy Fahrizal, Wahyu Tri Purnomo - Kabut Berduri

Penyunting Gambar Terbaik

Aline Jusria - The Architecture of Love

Haris F. Syah - Tuhan, Izinkan Aku Berdosa

Hendra Adhi Susanto - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Sentot Sahid, Iriani Irin - Monster

Wawan I. Wibowo - Ipar adalah Maut

Penata Efek Visual Terbaik

After Lab, Urat Nadi, MatteBox, VisualWorks - 13 Bom di Jakarta

Dalang Kreasi - Monster

Edbert Joshua Angga - Malam Pencabut Nyawa

Lumine Studio - Kabut Berduri

Lumine Studio, TheCutShop, Qanary Studios, The Organism No3G Visual Effect, Abby Eldipie - Siksa Kubur

Penata Busana Terbaik

Fadillah Putri Yunidar - Heartbreak Motel

Hagai Pakan - The Architecture of Love

Monika Paska - Siksa Kubur

Muthiara A. Rievena Putri - Kabut Berduri

Retno Ratih Damayanti - Samsara

Penata Rias Terbaik

Aktris Handradjasa - Heartbreak Motel

Cherry Wirawan - Kabut berduri

Jerry Octavianus - Hamka & Siti Raham Vol. 2

Novie Ariyanti - Siksa Kubur

Retno Ratih Damayanti - Samsara

Film Animasi Pendek Terbaik

Cangkir Profesor

Jelangkung Golek Wangsulan

Kamu...Antta

Remember Me

Screen Time

Film Animasi Panjang Terbaik

Kiko in the Deep Sea

Perkasa

Si Juki The Movie: Harta Pulau Monyet

Pengarah Artistik Terbaik

Adrianto Sinaga - Heartbreak Motel

Ahmad Zulkarnaen - 13 Bom di Jakarta

Allan Sebastian - Siksa Kubur

Eros Eflin - Petualangan Sherina 2

Menfo Tantono, Guntur Mupak - Siksa Kubur

Vida Sylvia - Samsara

Pengarah Sinematografi Terbaik

Arnand Pratikto - 13 Bom di Jakarta

Arnand Pratikto - Heartbreak Motel

Batara Goempar. I.C.S. - Samsara

Gunnar Nimpuno I.C.S. - Kabut Berduri

Ical Tanjung I.C.S - Siksa Kubur

Penata Musik Terbaik

Abel Huray, Dave Lumenta - Kabut Berduri

Aghi Narottama - Siksa Kubur

Ofel Obaja Setiawan - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Sherina Munaf - Petualangan Sherina 2

Wayan Sudirana, Kasimyn - Samsara

Pencipta Lagu Tema Terbaik

Bemby Gusti, Tia Hasibuan - Siksa Kubur

Bene Dion Rajagukguk, Boris Bokir Manullang, Indra Jegel, Oki Rengga - Agak Laen

Donne Maulana - Jatuh Cinta Seperti di Film-film

Sherina Munaf, Mira Lesmana, Virania Munaf - Petualangan Sherina 2

Tony Merle, Tia Hasibuan - Siksa Kubur

Film Dokumenter Pendek Terbaik

Dia Pergi dan Belum Kembali

Mama Jo

My Therapist Said, I am Full of Sadness

Neraka Perbatasan: Jejak Mafia Judi Online dan Perbudakan Digital di Asia

Rainha Boki Raja: Ratu Ternate Abad Keenam Belas

Sang Penyintas Gagal Ginjal

Film Dokumenter Panjang Terbaik

Ibnu Nurwanto - Sang Kayu

Koesroyo: The Last Man Standing

Terpejam untuk Melihat

The Journey: Angklung Goes to Europe

Under The Moonlight (Nur)

Karya Kritik Film Terbaik

Jagat yang Sempit dan Determinasi Diri dalam Film Yuni (2021)

Melanggengkan Hororisasi Seni di Desa Penari: Representasi Tari dalam KKN di Desa Penari (2022) dan Badarawuhi di Desa Penari (2024)

Menggali Verfremdungseffekt: Alienasi Kesadaran 'Priani' dalam Film Budi Pekerti

'Trigger Warning', Kekerasan Seksual dan 'Women from Rote Island'

