Warner Bros. Discovery Luncurkan Layanan Streaming Max di Indonesia 19 November 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Warner Bros. Discovery mengumumkan layanan streaming Max akan diluncurkan pada Selasa, 19 November 2024 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Hong Kong. Max akan menghadirkan berbagai film Hollywood ternama seperti Harry Potter, Dune: Part Two, Barbie, Aquaman and The Lost Kingdom, The Conjuring, dan masih banyak lagi.

"Kami sangat gembira dapat menghadirkan Max kepada lebih banyak konsumen di Asia. Max mengumpulkan konten berkualitas tak tertandingi dari merek-merek ikonis seperti HBO, Discovery, DC Universe, Harry Potter, AFN, dan Cartoon Network, serta film-film terlaris Hollywood semuanya di dalam satu tempat," kata JB Perrette, CEO dan Presiden Global Streaming & Games Warner Bros. Discovery dalam pernyataan resminya.



Film yang Tayang di Max

Sebagai rumah streaming eksklusif bagi karya HBO Originals yang inovatif, Max akan menampilkan serangkaian cerita eksklusif termasuk serial baru Dune: Prophecy, prekuel Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, IT: Welcome to Derry dan serial Harry Potter yang akan datang, serta musim baru House of the Dragon The White Lotus, dan The Last of Us. Pelanggan juga akan memiliki akses ke serial pemenang penghargaan, True Detective, Game of Thrones dan Succession, serta animasi dewasa dari Max Original yaitu Creature Commandos, serial pertama keluaran DC Universe baru di bawah James Gunn dan Peter Safran.

Max akan menampilkan yang terbaik dari film-film Hollywood, termasuk seluruh koleksi film Harry Potter, Dune: Part Two, Barbie, Aquaman and The Lost Kingdom, Wonka, Mission Impossible: Dead Reckoning, Godzilla x Kong: The New Empire dan penayang perdana Beetlejuice Beetlejuice mendatang.

Penggemar koleksi-koleksi Warner Bros. Discovery akan dihibur oleh Friends, DC Universe, The Conjuring Universe, The Matrix, Sex and the City.

Kisah-kisah nyata inspiratif dari program tanpa naskah Warner Bros. Discovery yang terkenal dari Discovery, TLC, AFN, Food Network, ID*, dan HGTV akan tersedia di satu destinasi streaming. Hub-hub merek individual di Max akan menampilkan tayangan populer di seluruh dunia termasuk Deadliest Catch, Ghost Adventures, Property Brothers, Gold Rush, Dr. Pimple Popper, dan Selena + Restaurant.

Selain itu, Max akan menjadi rumah bagi berbagai merek khusus anak seperti Cartoon Network dan CARTOONITO yang menawarkan berbagai pilihan konten untuk anakanak dan keluarga mulai dari Adventure Time, We Bare Bears, Tom and Jerry, hingga Looney Tunes dan Teen Titans Go!.

