7 Miniseri Barat Terbaik di Netflix, Punya Kisah yang Unik dan Berbeda

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu layanan streaming online populer, Netflix memiliki banyak koleksi tayangan dalam platformnya. Mulai dari film, dokumenter, hingga serial drama atau miniseri. Berbagai miniseri yang disajikan Netflix itu mengusung genre yang beragam dan berasal dari berbagai negara. Mulai dari produksi lokal Indonesia, Asia seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang, hingga Barat atau Hollywood.

Dari banyaknya judul miniseri yang tayang di Netflix, beberapa di antaranya dinilai sebagai karya terbaik dan direkomendasikan untuk ditonton para pencinta serial drama. Melansir dari Entertainment Weekly, berikut beberapa miniseri barat terbaik di Netflix.



1. Baby Reindeer (2024)

Salah satu miniseri barat terbaik di Netflix versi Entertainment Weekly adalah Baby Reindeer. Serial ini berdasarkan pertunjukan tunggal Richard Gadd tentang pengalamannya menguntit. Adapun Baby Reindeer dimulai dengan humor, lalu berubah tajam sehingga membuat Anda mengevaluasi kembali semua yang ada sebelumnya.

Miniseri ini mengikuti hubungan yang rusak antara penulis dan performer Donny Dunn dengan penguntit wanitanya. Adapun dampak yang ditimbulkan pada dirinya adalah saat Donny akhirnya dipaksa menghadapi trauma terpendam yang dalam dan gelap.

Diceritakan, Danny Cho dan Amy Lau adalah dua orang yang nasibnya saling terkait. Setelah sebuah insiden di tempat parkir, amukan di jalan raya terjadi dan mengakibatkan perseteruan sengit antara kedua pihak yang bermusuhan. Dendam di antara mereka dan upaya mereka untuk membalas dendam terhadap pihak lain menjadi tak terkendali, membahayakan segalanya dan semua orang dalam hidup mereka.

Cerita pun dimulai sebagai petualangan balas dendam yang gila dan berubah semakin tajam menjadi eksplorasi trauma generasi yang intens, filosofis, dan berliku-liku. Miniseri ini mengangkat pengalaman imigran Asia, dan misteri tak terduga dari diri mereka sendiri.

Poster drama Beef. Foto: Wikipedia.



3. Midnight Mass (2021)

Miniseri ini mengisahkan Riley Flynn, seorang pria yang kembali ke kampung halaman religiusnya setelah menjalani hukuman penjara karena pembunuhan. Ketika seorang pendeta misterius datang, kejadian aneh dan tidak dapat dijelaskan mulai terjadi. Penuh dengan kengerian yang perlahan, ini adalah karya sutradara Flanagan yang paling personal. Serial ini berdasarkan pengalamannya dengan pemulihan dan pendidikannya di komunitas Katolik.



4. Stateless (2020)

Stateless adalah drama yang kuat namun kurang dikenal. Terinspirasi oleh kisah nyata, miniseri ini mengikuti kehidupan empat orang asing yang saling terkait di pusat penahanan imigrasi Australia. Ketika kehidupan mereka bersinggungan, mereka didorong ke ambang kewarasan, namun hubungan emosional yang tidak terduga dan mendalam terjalin di antara kelompok tersebut.

Adapun keempat orang asing tersebut adalah seorang pramugari yang melarikan diri dari sekte di pinggiran kota, seorang pengungsi Afghanistan yang melarikan diri dari penganiayaan, seorang ayah muda Australia yang melarikan diri dari pekerjaan buntu, dan seorang birokrat yang terjebak dalam skandal nasional.



5. Bodyguard (2018)

Bodyguard menceritakan kisah fiksi David Budd, seorang veteran perang yang heroik namun mudah marah. Kini ia bekerja sebagai Petugas Perlindungan Spesialis untuk Royalti dan Cabang Perlindungan Spesialis di Kepolisian Metropolitan London.

Budd kemudian ditugaskan untuk melindungi Menteri Dalam Negeri yang ambisius dan berkuasa, Julia Montague. Di sisi lain, politik Julia Montague mewakili semua hal yang Budd benci. Dia pun mendapati dirinya terbelah antara tugas dan keyakinannya.



6. Alias Grace (2017)

Alias Grace mengikuti kisah Grace Marks, seorang pembantu rumah tangga abad ke-19 yang dipenjara karena diduga membunuh majikannya. Diadaptasi dari novel Margaret Atwood, Alias Grace adalah kritik yang kuat terhadap nasib wanita dalam masyarakat patriarki, tetapi ini juga merupakan miniseri yang akan membuat Anda terus-menerus menebak-nebak tentang rasa bersalah atau tidak bersalahnya sang tokoh utama.

Band Of Brothers Soundtrack - Discovery Of The Camp by You Tube

Miniseri ini mengikuti perjalanan Kompi Easy “E”, Resimen ke-506 dari Divisi Lintas Udara ke-101 dari pelatihan awal mereka yang dimulai pada tahun 1942 hingga akhir Perang Dunia II. Mereka terjun payung di belakang garis musuh pada dini hari D-Day untuk mendukung pendaratan di pantai Utah, berpartisipasi dalam pembebasan Carentan dan kembali terjun payung ke medan tempur selama Operasi Market Garden.

Mereka juga membebaskan kamp konsentrasi dan menjadi yang pertama memasuki tempat peristirahatan Hitler di pegunungan di Berchtesgaden. Sebuah kisah persahabatan yang menarik yang pada akhirnya merupakan kisah tentang orang-orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa.

