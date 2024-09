Johnny Depp Anggap Hidupnya Seperti Sinetron Usai Sidang Lawan Amber Heard

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Johnny Depp, aktor ternama yang pernah menjadi pusat perhatian global akibat persidangan defamasi dengan mantan istrinya, Amber Heard, baru-baru ini menyampaikan refleksi tentang dampak besar persidangan tersebut terhadap hidupnya. Ia bahkan menyebut hidupnya bagaikan sebuah sinetron.

“Saya pikir kita semua telah melalui banyak hal, pada akhirnya. Mungkin Anda tidak mengalaminya, (kehidupan) berubah menjadi sinetron, disiarkan di televisi, pada kenyataannya,” ucap Johnny Depp, mengacu pada persidangan pencemaran nama baik di Virginia pada 2022, yang disiarkan secara langsung ke jutaan orang setiap hari.

Keadaan Johnny Depp Setelah Persidangannya Disaksikan Seluruh Dunia

Johnny Depp merasa bahwa proses persidangan yang sangat dipublikasikan itu menjadikan setiap aspek hidupnya tontonan publik. Ia menggambarkan pengalamannya sebagai sesuatu yang nyata, mengingat bagaimana pengadilan dan media memperpanjang narasi personalnya.

Sidang yang dipenuhi kontroversi dan disiarkan secara luas pada 2022 itu menarik perhatian global dan mengubah hidup Johnny Depp secara drastis, membuat banyak orang terpaku pada setiap detail perseteruan hukum tersebut.

Meskipun mengalami permasalahan yang pelik, dalam video konferensi yang dibagikan di Instagram oleh The Hollywood Reporter, Johnny Depp mengungkapkan bahwa ia baik-baik saja. “Setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Tentu saja, kita dapat mengatakan bahwa saya telah mengalami beberapa hal di sana-sini. Tapi, Anda tahu, saya baik-baik saja,” katanya sambil tertawa.

Amber Heard, mantan istrinya tersebut kini menjalani kehidupan yang tenang di Madrid, Spanyol, bersama putrinya yang berusia 3 tahun dengan membayar Johnny Depp sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar Rp 15 miliar untuk menyelesaikan gugatan pencemaran nama baik tersebut.

Johnny Depp Kembali Berkarya sebagai Sutradara

Meskipun persidangan tersebut sempat mengganggu kehidupan Johnny Depp, setelah semuanya selesai, ia perlahan-lahan kembali ke sorotan publik. Bintang berusia 61 tahun ini mulai berkarya lewat Modi: Three Days on the Wing of Madness, film baru yang disutradarainya, di Festival Film Internasional San Sebastian ke-72 di Spanyol.

Modi diangkat dari drama karya Dennis McIntyre berjudul Modigliani dan dibintangi oleh Riccardo Scamarcio sebagai pelukis dan pematung, yang bekerja di Paris dan bergaul dengan orang-orang seperti Pablo Picasso, Diego Rivera, dan Jean Cocteau. Film ini menggambarkan sepenggal kehidupan Madigliani pada 1916.

WILNA LIANA AZ ZAHRA | PEOPLE | USA TODAY

