Han Ji Min dan Choi Jung Hoon Berawal dari Penggemar hingga Berpacaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Han Ji Min dan vokalis Jannabi Choi Jung Hoon mengakui hubungannya kepada publik. Kedua agensi masing-masing memberikan pernyataan terkait hubungan mereka, sekaligus awal perkenalan mereka.

Perwakilan agensi Han Ji Min, BH Entertainment, memberikan pernyataan pada Kamis, 8 Agustus 2024. Agensi juga mengungkapkan bahwa hubungan mereka berawal dari hubungan antara penggemar dan idola.

"Memang benar Han Ji Min dan Choi Jung Hoon baru-baru ini mulai berkencan. Mereka saling mengenal melalui program 'Choi Jung Hoon's Night Garden'. Han Ji Min selalu menjadi penggemar berat Jannabi. Tolong ucapkan selamat kepada pasangan tersebut," kata agensi.

Pernyataan serupa juga diungkapkan Peponi Music, label rekaman yang mewakili Choi Jung Hoon. "Setelah memeriksa individu tersebut, kami telah mengonfirmasi bahwa mereka pertama kali mengenal satu sama lain melalui 'The Seasons - Choi Jung Hoon's Night Garden', dan baru-baru ini mulai berkencan," bunyi pernyataan itu.

Pertemuan sebagai penggemar

Han Ji Min pernah menjadi bintang tamu epsiode terakhir The Season- Choi Jung Hoon's Night Garden di stasiun televisi KBS2TV Agustus tahun lalu. Saat itu dia mengungkapkan perasaannya sebagai seorang penggemar. "Saya sering menonton 'Night in the Garden'. Saya rasa saya telah menonton hampir semua episode yang menampilkan para aktor. Saya juga menyukai lagu-lagu Choi Jung Hoon," katanya.

Baca juga: Rumah Lee Byung Hung di Amerika Serikat Serikat Dibobol Pencuri

Dalam kesempatan itu, Han Ji Min dan Choi Jung Hoon juga duet di atas panggung menyanyikn lagu "Thoughts on an Autumn Night" dan "Spring to Love", soundtrack drama Our Blues yang dibintangi Han Ji Min. Keduanya duduk bersebelahan, dengan latar panggung bernuansa pink yang romantis.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum tampil, Han Ji Min menyempatkan waktu untuk latihan dengan Choi Jung Hoon. Seperti yang terungkap dalam konten BHIND, di kanal agensi BH Entertainment. Han Ji Min mengatakan bahwa dia datang ke konser Jannabi dan menjadi penggemarnya sejak saat itu. "Saya menjadi penggemar yang lebih besar sejak itu, jadi saya sangat malu, tetapi saya memutuskan untuk tampil. Saya takut untuk menyanyikannya sendiri, jadi saya memintanya untuk menyanyikannya sebagai duet," ujarnya.

Profil singkat Han Ji Min dan Choi Jung Hoon

Han Ji-min lahir pada tahun 1982 dan Choi Jung Hoon lahir pada tahun 1992, menjadikan mereka pasangan dengan perbedaan usia 10 tahun. Han Ji Min dikenal lewat beberapa drama dan film Korea seperti, Behind Your Touch, Yonder, Familiar Wife, A Jewel in the Palace, Hyde Jekyll Mee, Josee, A Year End Medley dan lainnya. Saat ini dia sdang syuting drama SBS baru 'Greetings Between Us'.

Sementara Choi Jung Hoon memulai debutnya sebagai anggota Jannabi pada tahun 2014. Dia saat ini menjadi leader dan vokalis.

ALLKPOP | STAR NEWS

Pilihan editor: Drakor Behind Your Touch, Kisah Han Ji Min sebagai Dokter Hewan Kocak, Begini Sinopsisnya