Prekuel The Hunger Games, Sun Rise on the Reaping Ditargetkan Tayang Akhir 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Prekuel terbaru dari seri film The Hunger Games dijadwalkan tayang pada akhir 2026. Film ini akan didasarkan pada novel terbaru karya Suzanne Collins yang berjudul Sunrise on the Reaping. Variety melaporkan bahwa novel Sunrise on the Reaping direncanakan akan dirilis pada 18 Maret 2025, yang kemudian diikuti oleh tanggal rilis film pada 20 November 2026.

Siap-siap Nonton The Hunger Games

Melalui akun resmi The Hunger Games di media sosial X @TheHungerGames, penggemar disambut dengan kalimat, “Selamat datang di Quarter Quell Kedua. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping - tayang di bioskop pada 20 November 2026.”

Francis Lawrence, yang sebelumnya menyutradarai beberapa film The Hunger Games, kembali diincar untuk mengarahkan film ini. Melansir dari TheWrap, Sunrise on the Reaping akan membawa penonton kembali ke Panem (negara fiksi masa depan dalam novel trilogi The Hunger Games) sekitar 24 tahun sebelum peristiwa dalam The Ballad of Songbirds and Snakes, yang tayang pada 17 November 2024. Sunrise on the Reaping akan menjelajahi cerita Haymitch Abernathy saat berpartisipasi dalam Hunger Games ke-50, yang dikenal sebagai Second Quarter Quell.

Trilogi The Hunger Games Dulang Sukses Besar

Trilogi The Hunger Games, yang terdiri dari empat film: The Hunger Games (2012), Catching Fire (2013), Mockingjay - Part 1 (2014), dan Mockingjay - Part 2 (2015), telah mendulang kesuksesan besar secara global. Dibintangi oleh Jennifer Lawrence, franchise ini menjadi salah satu yang terlaris sepanjang masa, dengan total pendapatan mencapai US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 53,4 triliun. Prekuel sebelumnya, The Ballad of Songbirds and Snakes, juga sukses besar dengan pendapatan global mencapai US$ 337,4 juta atau sekitar Rp 5,5 triliun di box office global.

