Album Baru RM BTS Masuk 5 Besar Billboard 200, Catat Rekor Baru

TEMPO.CO, Jakarta - RM BTS mencatat rekor baru di Billboard Amerika Serikat. Menurut data terbaru yang dirilis pada 2 Juni 2024, album baru keduanya, Right Place, Wrong Person menduduki posisi kelima di tangga Album Teratas Billboard 200. Daftar tersebut berisi peringkat album paling populer di Amerika Serika.

Peringkat ini menandai pencapaian album solo RM tertinggi di Billboard 200. Sebelumnya mixtape Mono mencapai peringkat 26 pada tahun 2018. Album solo pertamanya Indigo menduduki peringkat ke-15 pada tahun 2022. Indigo menduduki peringkat ketiga dalam chart ini. Dengan begitu, RMmenjadi penyanyi solo K-Pop pertama yang mencapai lima besar di Billboard 200 dengan dua album berbeda.

Penjualan album Right Place, Wrong Person yang diirlis pada 24 Mei 2024, mencapai 54 ribu unit. Luminate (sebelumnya Nielsen Music) mencatatkan rinciannya terdiri dari 43 ribu penjualan album fisik, 7.500 unit SEA (penjualan dikonversi ke jumlah waktu streaming, yang berarti 10,16 juta streaming audio sesuai permintaan selama seminggu, serta 3.500 unit TEA (penjualan dikonversi ke jumlah download musik digital).

Tentang album Right Place, Wrong Person

Dalam album Right Place, Wrong Person, RM menunjukkan emosi universal yang mungkin pernah ditemui siapa pun setidaknya sekali dalam hidup mereka. Salah satunya perasaan orang yang tidak cocok dengan lingkungannya. Selain itu, album itu juga menyampaikan pesan yang selaras dengan mereka yang berusaha menemukan jawaban dalam menghadapi emosi tersebut.

Cover art album solo kedua RM BTS, Right Place, Wrong Person. Instagram.com/@bts.bighitofficial

Album tersebut berisi 11 lagu bergenre alternatif. RM menulis semua lirik lagunya untuk menunjukkan kekuatan musik dan voaklnya. Di antaranya, "LOST", "Right Place Wrong Person", "Nuts", "out of love", "Domodachi (feat. Little Simz)", "? (interlude), "Groin", "Heaven", "Around the world in a day (feat. Moses Sumney)", dan single pra rilis "Come back to me".

RM BTS saat ini sedang menjalani wajib militer. Dia mendaftar pada tanggal 11 Desember 2023, bersamaan dengan V. RM dijadwalkan akan selesai dari wajib militer pada 10 Juni 2025. Sementara pada perayaan debut BTS ke-11, tahun ini BTS Festa akan digelar pada 13 Juni 2024, sekaligus menyambut Jin BTS yang selesai wajib militer pada 12 Juni 2024.

