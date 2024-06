Album TTPD Taylor Swift Puncaki Tangga Lagu Billboard 200 Selama 6 Pekan Berturut-turut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Album terbaru Taylor Swift, The Tortured Poets Department atau TTPD berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard 200 sepanjang 6 pekan terakhir secara berturut-turut. Berdasarkan laporan Billboard, pencapaiannya ini menjadi yang pertama sejak album One Thing at a Time milik Morgan Wallen sukses memimpin selama 12 minggu pertama di tahun lalu, per 18 Maret - 3 Juni 2023.

Taylor merilis album antologi tersebut pada 19 April 2024 dengan jumlah total 31 track lagu di dalamnya. Di hari perilisannya, kekasih Travis Kelce itu berhasil memecahkan rekor dalam sejarah Spotify. "The Tortured Poets Department (TTPD) menjadi album di Spotify yang paling banyak didengarkan dalam satu hari, dan Taylor Swift menjadi artis dengan jumlah pendengar terbanyak dalam satu hari di sepanjang sejarah Spotify," bunyi keterangan pada unggahan tersebut.

Menyamai Folklore

Sebelum memasuki tangga lagu Billboard, TTPD bahkan telah meraih jumlah penjualan sebanyak 1,4 juta kopi di hari pertamanya, berdasarkan data Luminate yang dilaporkan Billboard. Di antara koleksi Taylor yang mendapat peringkat No. 1, baru album TTPD yang berhasil menyamai Folklore untuk capaian total minggu terbanyak sebagai No. 1 sejak debutnya dengan masing-masing enam minggu.

Berbeda dengan album-album sebelumnya yang banyak mengisahkan hubungan romantis dan masa mudanya, album TTPD lebih berfokus mengisahkan ketenaran yang Taylor miliki. Setelah dinobatkan sebagai Person of the Year versi TIME, perempuan 34 tahun tersebut tentu sudah berada di posisi yang layak untuk membicarakan apa yang telah ia dapatkan selama 18 tahun perjalanan karier bermusiknya.

Pendekatan yang berbeda di album terbarunya ini menjadi daya tarik tersendiri yang berhasil membawa TTPD menjadi album yang paling cepat mendapat 1 miliar pemutaran di Spotify. Termasuk mengalahkan rekornya sendiri dari album Midnights yang berhasil mengisi 10 lagu pertama di tangga lagu dan menggantinya dengan mengisi 14 lagu pertama di tangga lagu dalam satu waktu. Selain itu membawa nama Taylor menyamai Jay-Z untuk posisi No. 1 terbanyak di antara para solois.

Top 10 Billboard 200

Mengikuti peringkat Taylor Swift, Billie Eilish menjadi musisi yang berhasil menempati posisi kedua Billboard 200. Album bertajuk Hit Me Hard and Soft yang Billie kerjakan bersama kakaknya, Finneas, konsisten berada di posisi No. 2 pada minggu keduanya sejak dirilis pada 17 Mei 2024. Capaian di pekan keduanya ini merupakan yang tertinggi dalam karier bermusik pelantun “Happier Than Ever” itu.

Kemudian, di bawahnya, Clancy dari Twenty One Pilots debut di No. 3 dengan capaian pekanan terbesar untuk albumnya yang lain yang juga dirilis di tahun 2024. Sementara pemimpin grup K-pop BTS, RM, dengan proyek solo terbarunya, Right Place, Wrong Person sukses menempati No. 5 pekan ini dan menjadi capaian minggu debut terbesarnya baik dalam unit maupun penjualan.

BILLBOARD

