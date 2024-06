Teater Musikal Keluarga Cemara akan Bawakan 30 Lagu dan Live Musik saat Pentas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara akan berlenggang di atas pangung Ciputra Artpreneur, Jakarta yang digelar satu bulan tanpa henti pada 21 Juni - 14 Juli 2024. Tiket early bird juga dijual mulai hari ini.

Sebagai teater yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh mendiang Arswendo Atmowiloto, pertunjukan ini akan menampilkan hal-hal baru. Produser Eksekutif Visinema Pictures, Anggia Kharisma mengatakan, pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara akan membawakan sekitar 30 lagu saat pentas dengan berbagai jenis musik.

30 Lagu Ditampilkan di Pertunjukan Musikal Keluarga Cemara

"Nanti, ada hampir 30an lagu yang akan ditampilkan, dan setiap adegan juga akan diiringi banyak sekali nuansa yang sangat berbeda dari film layar lebarnya. Sangat wajib ditonton, karena jenis musiknya juga variatif dan akan jadi sesuatu yang sangat bisa dikenang, tapi kita tidak lupakan soundtrack aslinya," kata Anggia Kharisma kepada Tempo pada Kamis, 30 Mei 2024.

Anggia mengatakan, 30 lagu tersebut diaransemen oleh dua komposer dan musisi berbakat yaitu Ifa Fachir yang merupakan mantan pianis band Maliq & D'Essentials dan Simhala Avadena, vokalis Band Numata. "Ini panggung musikal, tentunya musiknya juga akan luar biasa spektakuler, karena musik itu nadinya sebuah pentas teater musikal. Kita punya Ifa Fachir dan Simala Avadena untuk menggarap lagu-lagunya," katanya.

Live Musik Orkestra Iringi Lagu-lagu yang Dinyanyikan di Teater Musikal

Komposer lagu di Teater Musikal Keluarga Cemara, Ifa Facri menuturkan, dalam pertunjukan nanti, akan ada live musik orkestra di hadapan penonton untuk mengiringi lagu-lagu yang dibawakan oleh pemain teater. "Jawaban singkatnya, iya, nanti akan ada live orkestra di pentas kita nanti. Jadi itu sebenarnya esensi dari pertunjukan teater musik, everything has to be live, singing, dancing, acting dan semuanya," kata Ifa.

