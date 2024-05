NIKI Tampil di Jimmy Kimmel Live!, Jadi Percontohan Anak Indonesia Wujudkan Mimpi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Indonesia yang kini berkarier di Amerika Serikat, NIKI tampil di program Jimmy Kimmel Live! yang ditayangkan pada Rabu, 29 Mei 2024 waktu setempat. Aksi penyanyi dan penulis lagu kelahiran Jakarta ini memukau penonton lewat single terbarunya yang berjudul "Too Much Of A Good Thing." Penampilan ini mencatatkannya sebagai artis solo Indonesia pertama yang tampil di acara TV ternama di Amerika Serikat tersebut.

Jimmy Kimmel Promosikan Penampilan NIKI

NIKI yang bernama panjang Nicole Zefanya atau disingkat Niki Zefanya ini tentu tak lupa membuat unggahan saat akan tampil di program talkshow yang dipandu host terkenal Amerika Serikat, Jimmy Kimmel ini. Ia mengunggah tujuh foto dimulai saat duduk di kursi bertuliskan, "Jimmy Kimmel Live!" pada Kamis, 30 Mei 2024. Foto-foto berikutnya saat masih di belakang panggung untuk berdandan, tampil, hingga foto bersama Jimmy Kimmel.

Baca Juga: Ini Alasan John Cena Hampir Telanjang di Panggung Oscar 2024

"Nah, kamu terlihat seperti akan menghancurkan hatiku dan aku terlihat seperti akan bermain di @jimmykimmellive!!!" tulisnya dalam Bahasa Inggris.

Sebelumnya, NIKI juga terlibat unggahan promosi acara itu bersama Jimmy Kimmel sebagai pemilik acara. "NikiZefanya performs Too Much of Good Thing!" tulis Jimmy Kimmel.

Musisi, Niki saat tampil di Jimmy Kimmel Live! Foto: Instagram.

Baca Juga: Nyepi di Baduy Dalam

Dalam siaran pers yang diterima Tempo, single terbaru NIKI, “Too Much Of A Good Thing,” ini memadukan lirik yang sinis dan jujur dengan iringan bass kuat dan irama stabil. Single ini merupakan salah satu lagu dari album studio ketiganya yang sangat dinantikan, Buzz.

Bawakan Single dari Album Barunya

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Caranya memetik gitar yang asyik, alunan indah, dan vokal yang bening dan bertenaga, NIKI telah memikat hati para penonton di studio dan dunia yang menonton program ini. Penampilan panggungnya yang dinamis bersama live band-nya semakin menambah energi dan atmosfer yang luar biasa di atas panggung.

Album Buzz rencananya akan dirilis pada 9 Agustus 2024. Album ini menjanjikan perjalanan musik yang penuh eksplorasi dan penemuan diri dari berbagai momen yang telah dilewati NIKI, penyanyi yang mau bekerja keras merintis karier dari panggung Dahsyat!. Ia kini terus berkembang sebagai penulis lagu dan produser.

Penampilan NIKI di Jimmy Kimmel Live! ini membuat bangga publik Indonesia. Penyanyi Raim Laode menuliskan di kolom komentar pada unggahan NIKI. "Bangga banget dah," tulisnya. Netizen Indonesia memenuhi unggahan Jimmy Kimmel. "From Dahsyat! to Jimmy Kimmel Live!" tulis @109***. "NIKI BANGGA BANGET!" tulis @dewi***. "Wow Kak Niki, lu tau gak? Lo tuh jadi percontohan anak-anak Indonesia yang mau jadi musisi coyyy," tulis @haya***.

Pilihan Editor: Kaleidoskop 2023: 7 Artis Indonesia Berprestasi di Kancah Internasional