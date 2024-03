Jurnalis dan Novelis Senior, Parakitri T. Simbolon Meninggal dalam Usia 76 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jurnalis sekaligus novelis senior, Parakitri T. Simbolon meninggal dalam usia 76 tahun pada Ahad, 24 Maret 2024 pukul 19.42 WIB. Parakitri Simbolon juga dikenal sebagai pendiri penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dan wartawan senior di Harian Kompas.

Menurut informasi yang didapatkan Tempo, mendiang Parakitri disemayamkan di Ruang Gabriel D, Lantai 6, Rumah Duka Carolus, Salemba, Jakarta Pusat mulai hari ini, Senin, 25 Maret 2024. Jenazah akan dikremasi di lokasi yang sama pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 09.00 WIB.

Baca Juga: Rumah Jurnalis di Labuhanbatu Diduga Dibakar OTK Usai Liputan Soal Peredaran Narkoba

Putranya, Gorga Simbolon telah mengkonfirmasi kabar duka ini. "Ya betul (sesuai jadwal)," kata Gorga kepada Tempo pada Senin, 25 Maret 2024.

Penulis buku Kusni Kasdut itu berpulang, meninggalkan istri dan tiga anak, yaitu Ipung Simbolon, Maria Simbolon, dan Gorga Simbolon.



Peninggalan Karya dan Prestasi Parakitri T. Simbolon

Selain menjadi wartawan, Parakitri merupakan seorang sastrawan yang telah memiliki karya dan prestasi. Hobinya menulis ternyata telah menghasilkan banyak karya, tak hanya berupa artikel maupun buku, dia juga pernah menulis skenario film.

Salah satu skenario filmnya, yaitu Gadis Penakluk yang berhasil memenangkan Piala Citra dalam Festival Film Indonesia (FFI) pada 1981. Setahun berikutnya, skenario filmnya, Topaz Sang Guru yang disadur dari naskah drama Marcel Pagnol, Topaze, mendapat nominasi untuk Aktor Terbaik Piala Citra FFI.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Parakitri pun melakukan beberapa penelitian pendahuluan, antara lain mengenai proses awal Orde Baru. Sebagian hasil penelitian tersebut diterbitkan sebagai artikel dalam Prisma, Desember 1977. Artikel tersebut, Di Balik Mitos Angkatan '66, kemudian dimuat dalam buku kumpulan artikel pilihan Prisma, yaitu Analisis Kekuatan Politik di Indonesia (LP3ES, 1985).

Karya-karyanya antara lain adalah novel Ibu, pemenang sayembara mengarang cerita anak-anak muda UNESCO dan Ikapi (1969), juara dua sayembara majalah Sastra (1969) lewat cerpen Seekor Ikan Gabus, dan novel Si Bongkok (1981) yang meraih hadiah kedua dalam sayembara mengarang novel Gramedia Kompas.

Selain itu buku-bukunya adalah Kusni Kasdut terbitan Gramedia pada 1981, Topaz Sang Guru novel Marcel Pagnol (1981), Politik Kerakyatan saduran dalam bentuk cergam dari The Discourses on Livy (Italian: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio) karya Niccolò Machiavelli (KPG, 1997).

Buku pegangan wartawan Vademekum Wartawan: Reportase Dasar (KPG, 1997), Matinya Ilmu Ekonomi 1, saduran dalam bentuk cergam dari The Death of Economics karya Paul Ormerod (KPG, 1997), Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad ke-21 (KPG, 1999), kumpulan cerpen Tawanan (PBK, 2003), terjemahan Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku (KPG, 2004).

Pilihan Editor: Mengenang Pujangga Sapardi Djoko Damono, Tentang Hujan Bulan Juni dan Lainnya