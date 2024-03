Mina TWICE Menapaki 27 Tahun, Berawal dari Pertemuan Staf JYP Entertainment di Mall

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mina Myoui, atau lebih dikenal sebagai Mina TWICE, adalah salah satu anggota yang mencuri perhatian dalam girlband asal Korea Selatan TWICE.

Lahir pada 24 Maret 1997, di San Antonio, Texas, Mina kemudian pindah ke Kobe, Jepang, saat masih balita.

Dikutip dari Kpopping, perjalanan menuju ketenaran dimulainya pada 2013, Mina secara tak terduga ditemukan oleh staf JYP Entertainment saat sedang berbelanja bersama ibunya. Keberuntungan berpihak padanya saat dia lulus JYP Japan Audition, membuka pintu menuju Korea Selatan, tempat dia memulai perjalanannya sebagai seorang trainee idola resmi.

Tak lama setelah itu, dia memasuki arena persaingan dengan mengikuti acara Survival SIXTEEN pada 2015, yang membuatnya meraih peringkat keempat, dan secara resmi memastikan tempatnya di grup TWICE yang sedang naik daun.

Dilansir dari Fandom, meskipun dilahirkan di Texas, Mina merasa benar-benar terikat dengan budaya Jepang karena dibesarkan di Kobe. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Kai Myoui yang juga menjadi bagian penting dari kehidupannya.

Sebelum memasuki dunia hiburan, Mina telah mengabdikan waktu selama sebelas tahun dalam belajar balet. Namun, kecintaannya terhadap tarian membawanya untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi, dan dia kemudian bergabung dengan Urizip Dance School untuk mendalami tarian modern.

Pada 2014, Mina mulai menonjolkan dirinya dengan muncul dalam berbagai video musik, termasuk di antaranya Got7 "Stop Stop It", Junho "Feel", Wooyoung "R.O.S.E", dan Miss A "Only You". Keberadaannya dalam proyek-proyek ini memberinya panggung untuk menampilkan bakatnya sebelum akhirnya bersinar bersama TWICE.

Dikutip dari Kprofiles, dikenal sebagai anggota dengan periode pelatihan terpendek sebelum debutnya dengan TWICE, Mina memiliki bakat yang luar biasa yang telah memukau banyak orang sejak awal. Bakatnya dalam balet, dengan produksi favoritnya La Corsaire, telah menambah dimensi artistiknya.

Mina bergabung dengan JYP Entertainment sebagai trainee pada 2 Januari 2014. Setelah tiga tahun berlatih, ia debut sebagai anggota Twice pada Oktober 2015.

Mina TWICE juga sempat ikut menulis lirik untuk lagu “Shot Thru The Heart” bersama Momo dan Sana. Dia juga menjadi anggota subunit TEICE bernama TWICE Japan, yang mempromosikan lagu-lagu di Jepang.

