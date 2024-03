MGM Resorts International Bantah Bruno Mars punya Utang Judi 50 Juta Dolar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - MGM Resorts International membantah klaim bahwa Bruno Mars atau pelantun lagu "Locked Out of Heaven" itu diduga memiliki utang judi sebesar US$ 50 Juta atau setara dengan Rp 786,2 Miliar. "Spekulasi apa pun yang mengatakan sebaliknya adalah sepenuhnya salah; dia tidak memiliki utang dengan MGM," kata MGM Resorts International, Selasa, 19 Maret 2024.

Sebelumnya ramai diberitakan, Bruno Mars terlilit utang sebesar US$ 50 juta karena kebiasaannya berjudi. Musisi bernama asli Peter Gene Hernandez disebut tengah berupaya membayar utangnya.

Pihak kasino mengatakan, kemitraan MGM dengan Bruno telah berlangsung lama dan berakar pada rasa saling menghormati. Perusahaan perhotelan dan hiburan itu tidak membiarkan rumor tersebut mengganggu hubungannya dengan Bruno.

Kontrak Bruno Mars dengan Kasino

Bruno diketahui telah memiliki kontrak dengan MGM Resorts sejak 2016. Hal ini membuatnya secara teratur melakukan pertunjukan di Park MGM di Las Vegas dan serta di MGM National Harbor di Maryland.

"Kami bangga dengan hubungan kami dengan Bruno Mars, salah satu artis dunia yang paling mendebarkan dan dinamis. Bersama-sama, kami bersemangat untuk terus menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi para tamu kami."

Rumor mengenai utang Bruno pertama kali muncul pada 14 Maret lalu. Saat itu beberapa media melaporkan bahwa penyanyi berusia 38 tahun itu berutang pada MGM senilai USD 50 juta karena kebiasaan berjudinya.

Bruno Mars Bicara Soal Uang dan Kariernya

Sebelumnya, Bruno telah terbuka berbicara fakta bahwa dia membayar sewa setelah pindah ke Los Angeles dengan bermain kartu.Kepada James Corden pada 2016, Bruno Mars mengaku melakukannya, "Untuk sementara waktu."

Namun kini, setelah pemenang Grammy ini berhasil meraih kesuksesan, ia membagikan rahasia terbesar dari kesuksesannya. "Apa pun yang Anda lakukan harus jujur. Itu benar-benar menjadi hal terpenting bagi saya dalam karier saya," kata Bruno kepada media pada 2023 lalu.

Ia menambahkan, "Jadi, jika menulis lagu, saya harus yakin bahwa ini adalah terbaik yang bisa saya lakukan, jauh di lubuk hati saya, dan saya tidak mengambil jalan pintas. Saya harus benar-benar percaya pada apa yang saya lakukan agar berhasil."

E! NEWS| ENTERTAINMENT TONIGHT

