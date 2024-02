Emma Stone Ungkap Tantangan Terbesar saat Syuting Film Poor Things

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Emma Stone mengungkapkan tantangan saat syuting film Poor Things. Salah satunya adalah kebiasaan makan Bella Baxter, karakter yang diperankan Emma dalam film arahan Yorgos Lanthinos itu.

Emma memerankan Bella Baxter, wanita hamil yang sebenarnya sudah meninggal karena bunuh diri. Namun Godwin Baxter memasukkan otak bayi wanita yang sudah meninggal ke dalam tubuhnya, sehingga dia hidup kembali.

Kesulitan syuting Poor Things

Saat menghadiri panel Celebration of the Nominees for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures, di Los Angeles, Sabtu 24 Februari 2024, dia mengungkapkan kesulitan yang dihadapi saat syuting film Poor Things.

Banyak yang mengira kesulitan yang dihadapi karena memainkan karakter yang secara eksplisit bersifat seksual. Namun Emma mengaku hal itu justru bagian yang termudah.

"Seksualitas Bella adalah bagian lain dari itu, dan cara pengambilan gambarnya dan bagaimana kami akan melakukannya dan koordinator keintiman kami yang luar biasa dan lokasi syuting kami yang tertutup dan semua itu," katanya. "Itu terjadi dengan cepat. Kami tahu persis apa yang kami lakukan."

Aktris 35 tahun mengungkapkan tantangan yang lebih besar adalah saat menggambarkan beberapa emosi dan keunikan Baxter lainnya. Termasuk kebiasaan makan karakter tersebut.

“Mencari tahu cara jalan-jalan atau makan 60 kue tart Portugis, yang gigitan pertama enak, tapi akhirnya ingin muntah jauh atau dia melihat kematian dan pembusukan untuk pertama kalinya, jauh lebih menantang daripada ketelanjangan, yang merupakan satu-satunya hal yang ingin ditanyakan orang kepada saya," jelasnya.

Persiapan sebelum syuting

Sebelum memulai prose syuting, Emma dan pemeran lainnya seperti Mark Rufallo dan William Dafoe menjalani proses latihan. Dia melakukan beberapa persiapan seperti membangun karakternya secara fisik. Bahkan sempat menonton video balita berjalan, namun itu tidak membantunya.

"Jadi caranya bergerak dan berjalan-jalan di dunia, sebagian besar tidak hanya didasarkan pada perkembangan mentalnya, tetapi juga perkembangan fisiknya — tidak berkembang sama sekali. Dia tidak tumbuh dan bertambah tinggi dan semua hal yang harus Anda jalani jika Anda kecil," katanya kepada Variety.

Dari karakternya itu, Emma mengaku sangat mengaguminya. Menurut dia, dari Bella Baxter dia belajar untuk tidak hidup dengan penilaian diri sendiri atau rasa malu. Dia membandingkan dengan dirinya yang mengalami gangguan kecemasan, yang selalu terlalu memikirkan diri sendiri. "Sedangkan cara Bella mendekati dunia hanyalah soal pengalaman. Ini hanya tentang bagaimana perasaannya terhadap berbagai hal," tambahnya.

Beragam penghargaan

Penampilan Emma Stone sebagai Bella Baxter telah mendapatkan berbagai penghargaan tahun ini. Termasuk piala aktris terkemuka di EE BAFTA Film Awards 2024 akhir pekan lalu. Dia juga memenangkan Golden Globe dan Critics Choice Award untuk perannya dalam film tersebut.

