AHY Jadi Menteri ATR/BPN: Inilah Profil AHY dan Annisa Pohan

TEMPO.CO, Jakarta - Annisa Pohan dan Agus Harimurti Yudhoyono kerap disapa AHY telah menjalani pernikahan yang langgeng selama 18 tahun terakhir. Baru-baru ini, Annisa, menantu mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membeberkan kisah awal hubungannya dengan AHY dalam kanal YouTube NGOBROL ASIX.

Awalnya, mereka diperkenalkan oleh teman dekat, dan Annisa tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menikah dan bahkan memiliki hubungan yang bertahan lama seperti sekarang. Annisa merasa bahwa penampilan dan gaya bicara AHY pada saat itu tidak cocok dengannya.

Meskipun demikian, mereka tetap menjaga hubungan sebagai teman baik. Pada suatu waktu, ketika AHY ditugaskan di Aceh dan Annisa bekerja di Jakarta, mereka tetap berhubungan melalui surat dan menjaga komunikasi yang baik.

Setelah menjalani hubungan persahabatan yang cukup lama, AHY akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan orang tua Annisa. Ibunda Annisa langsung menyukai AHY dan merasa bahwa ia adalah pria yang bertanggung jawab dan dewasa. Akhirnya, Annisa pun luluh dan jatuh cinta pada AHY yang terlihat tulus mendekatinya.

Setelah setahun berkenalan, mereka memutuskan untuk menikah. Meskipun Annisa sempat mendapat penjelasan tentang kehidupan seorang prajurit yang keras, akhirnya ia memutuskan untuk menikah dengan AHY karena cinta.

Demikianlah, Annisa dan AHY memulai perjalanan kehidupan pernikahan mereka setelah melewati berbagai tahapan dan keseriusan dalam menjalin hubungan mereka.

Profil AHY

AHY sendiri lahir pada 10 Agustus 1978 di Bandung sebagai anak pertama dari pasangan SBY dan Kristiani Herawati. Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1997 dengan predikat terbaik, AHY bergabung dengan Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 2000. Ia kemudian melanjutkan studi di Institute of Defence and Strategic Studies Nanyang Technological University, Singapura, dan meraih gelar Master of Science in Strategic Studies pada tahun 2006.

Tidak berhenti di situ, AHY melanjutkan pendidikan di US Army Command and General Staff College, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 2015. Ia juga meraih gelar Master of Arts Leadership and Management dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University, serta Master of Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

AHY memiliki karier militer yang cemerlang dengan berbagai jabatan di TNI Angkatan Darat, termasuk pengamanan di Aceh pada tahun 2001 dan penugasan sebagai pasukan PBB di Afghanistan pada tahun 2005. Pada tahun 2014, ia juga berkontribusi pada dunia pendidikan sebagai Kasubbag Kerja sama Dalam Negeri Universitas Pertahanan.

Pada tahun 2016, AHY memutuskan untuk pensiun dari TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor. Selanjutnya, ia terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, namun tidak berhasil. Pada 15 Maret 2020, AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Profil Annisa Pohan

Dikutip dari berbagai sumber, Annisa Larasati Pohan, anak kedua dari pasangan Aulia Pohan dan Mulyaningsih, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, lahir di Boston, Amerika Serikat pada 20 November 1981. Saat masih kecil, Annisa pindah ke Tokyo, Jepang dengan kedua orang tuanya sebelum kembali ke Indonesia dan menetap di Jakarta.

Setelah menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran, Bandung, Annisa meraih gelar sarjana ekonomi dan mulai merambah dunia broadcasting sebagai penyiar radio di OZ Bandung. Kariernya melejit setelah menjadi finalis Gadis Sampul pada 1997 dan juara ketiga. Annisa kemudian menjadi gadis Tiara Sunsilk pada 2001, membuka pintu karier di dunia hiburan.

Puncak karier Annisa terjadi saat menjadi presenter acara olahraga di RCTI, termasuk La Liga dan Bundesliga. Hubungannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono, putra SBY, dimulai saat keduanya sekolah di Bandung. Pernikahan keduanya pada 8 Juli 2005 menjadi sorotan, dihadiri pejabat tinggi negara.

Setelah menikah, Annisa masih aktif dalam dunia hiburan dan menjadi ikon sebuah produk batik nasional, Allure. Ia mendirikan Yayasan Tunggadewi yang berfokus pada wanita dan anak-anak, serta melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia dan John F. Kennedy School of Government Harvard. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Annisa aktif dalam kampanye suaminya, AHY, yang mencalonkan diri sebagai gubernur.

RACHEL FARAHDIBA R | TIKA AYU I HENDRIK KHOIRUL MUHID | SILVY RIANA PUTRI | MAJALAH TEMPO

