Kartika Putri Tunjukkan Wajah dan Mulutnya Melepuh sampai Berobat ke Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Artis, Kartika Putri menunjukkan foto wajah dan mulutnya penuh luka melepuh. Dia memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit di Singapura setelah beberapa upaya yang dilakukannya belakangan ini tidak membuahkan hasil.

"Udah mulai capek sama jarum. Bismillah sehat. After stemcell, tiap hari suntik exosome di tangan 5 hari berturut-turut, infus vitamin dan suntik kortikosteroid tiap hari. Hari ini mutusin ke Singapore tuk cek semuanya lebih lanjut. Doain ya semua," tulis Kartika Putri di Instagram Story pada Rabu, 21 Februari 2024.

Dalam foto pertama, terlihat jelas wajah Kartika Putri dipenuhi dengan luka berwarna merah kehitaman, terutama area dahi, pipi, dan bibir. Berikutnya, dia memperlihatkan kondisi lidah dan langit-langit mulut luka seperti sariawan dengan ukuran cukup besar. Istri Habib Usman bin Yahya ini mengaku belum mengetahui penyakit apa yang dialaminya itu.

"Buat yang tanya kenapa, aku pun belum tau pasti kenapa. Doain aja ya semua," tulis Kartika Putri. "Langit-langit mulut yang buat aku kurus senang harusnya tapi ini sedih karena ASI aku jadi berkurang."

Wajah dan Mulut Kartika Putri Melepuh Sejak Seminggu Lalu

Diketahui menurut keterangan yang dibagikan oleh kerabatnya seorang dokter, Kartika Putri telah mengalami kondisi tersebut selama seminggu terakhir. "Udah seminggu ini membersamai Putri dengan kondisi muka dan mulutnya yang melepuh begini. Doain ya temen-temen semoga bisa segera membaik. Bismillah ya Put, semoga bisa tau kenapa dan bisa dapet penanganan yang baik," tulis dokter tersebut yang diunggah ulang oleh Kartika Putri.

Beberapa jam lalu, Kartika Putri memberikan perkembangan pemeriksaan yang dilakukannya selama berada di Singapura. "Setelah kemarin ke dokter dermatology dan dibawain cream juga obat minum, hari ini aku mau full health screening," tulisnya pada Kamis, 22 Februari 2024.

Kartika Putri Berobat ke Singapura Tanpa Ditemani Habib Usman

Keberangkatan Kartika Putri ke Singapura untuk berobat tidak didampingi oleh suaminya, Habib Usman. Dia membawa dua anaknya yang masih kecil karena putri bungsunya masih membutuhkan ASI. Namun ketika ke rumah sakit, Kartika Putri pergi sendiri.

Kartika Putri membuat unggahan spesial untuk Habib Usman sebagai ungkapan terima kasihnya menggantikan perannya sementara menjaga anak-anaknya yang lain di rumah. "Hey you!!! I love you karena Allah. Thanks selalu sayang aku. Semoga Allah selalu jaga kamu. Makasih udah bisa gantiin posisi aku saat aku nya lagi ga bisa full buat anak-anak. You're the best from Allah Isyaallah. Insyaallah tar kita honeymoon lagi yaaa," tulis Kartika Putri.

