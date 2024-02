Pangeran Harry Pertimbangkan Jadi Warga Negara Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry mengaku mempertimbangkan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia menilai kehidupannya di Amerika luar biasa. Duke of Sussex ini mengungkapkan keinginannya dalam sebuah wawancara di program Good Morning America yang dirilis pada Jumat, 16 Februari 2024 waktu setempat.

“Saya sudah mempertimbangkannya. Kewarganegaraan Amerika adalah pemikiran yang terlintas dalam pikiran saya tetapi bukan prioritas utama saat ini,” katanya kepada Will Reeve dari Good Morning America. Wawancara itu dilakukan selama ia dan keluarganya tengah mengikuti perayaan One Year to Go Invictus Games Vancouver Whistler 2025 di Kanada."

Pangeran Harry Menikmati Kehidupannya di Amerika

Baca Juga: Pangeran Harry Yakin Kanker yang Diidap Raja Charles III Dapat Satukan Keluarga

Menurut suami Meghan Markle ini, ia sangat menikmati kehidupannya di Amerika Serikat bersama keluarga kecilnya. “Sungguh menakjubkan. Saya suka setiap hari,” ucapnya.

Meski terkesan dengan kehidupan barunya yang lebih bebas, ia tertawa kala Reeve bertanya apakah Harry sudah merasa seperti orang Amerika. "Apakah saya merasa seperti orang Amerika? Saya tidak tahu bagaimana perasaan saya," jawab adik Pangeran William ini.

Harry meninggalkan Inggris tak lama setelah keputusan dia dan Meghan Markle mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan pada Januari 2020. Saat ini, ia menetap di Montecito, California bersama kedua anak mereka, yakni Pangeran Archie dan Putri Lilibet.

Wawancara Pertama Setelah Temui Raja Charles III

Baca Juga: Bahasa Tubuh Pangeran Harry dan Meghan Markle saat Rayakan Valentine di Kanada

Wawancara dengan Good Morning America ini merupakan yang pertama setelah ia balik dari London. Pangeran Harry bertolak ke Inggris segera setelah mendengar pengumuman dari Istana Buckingham jika Raja Charles III, ayahnya, mengidap kanker. Istana mengumumkannya setelah Raja Charles menjalani perawatan setelah ada pembesaran prostat. Namun Buckingham membantah Raja Charles III mengidap kanker prostat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah pengumuman itu, Pangeran Harry langsung mengosongkan jadwalnya dan terbang lebih dari 5.000 mil untuk memberikan dukungan kepada ayahnya. Harry tiba di Clarence House pada Selasa sore, 6 Februari 2024, hanya sehari setelah pengumuman. Selama satu jam, ayah dan anak itu bertemu. Harry selanjutnya bermalam di sebuah hotel di London sebelum kembali ke Amerika Serikat hanya setelah 26 jam tiba di London. Ia tak bertemu Pangeran William.

THE INDEPENDENT| PEOPLE

Pilihan Editor: Bahasa Tubuh Pangeran Harry dan Meghan Markle saat Rayakan Valentine di Kanada