Fedi Nuril Berterima Kasih usai Vokal di Pilpres 2024, Putuskan Merahasiakan Pilihan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Fedi Nuril, mencuri perhatian publik usai vokal menyuarakan pendapatnya dalan kontestasi Pilpres 2024. Bintang film Ayat-Ayat Cinta itu berterima kasih usai cuitannya viral di X atau Twitter belakangan ini.

"Selamat malam, semuanya. Sudah 2 minggu menjelang Pilpres saya berjuang semampunya dengan 'bersuara' di medsos. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, membela dan mendoakan saya," tulis Fedi Nuril pada Selasa, 13 Februari 2024.

Tetap merahasiakan pilihan

Aktor yang juga sekaligus musisi itu seolah tak lelah meladeni kritik dan bully dari pendukung paslon 02 karena cuitannya soal pelaku penculikan aktivis 1998 viral. Sebab itu, dia pun sering dituding membela capres dan cawapres tertentu.

Namun, Fedi Nuril mengaku tak ingin mendeklarasikan siapa pilihannya hingga hari pencoblosan. "Saya sudah menentukan pilihan dan memutuskan untuk tetap merahasiakan pilihan saya. Selamat memilih dan semoga siapapun presiden kita, itu adalah yang terbaik di mata Allah SWT di masa sekarang," cuitnya.

Tak ketinggalan, dia juga mendoakan seluruh pihak yang bertugas pada Pemilu tahun ini. "Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Selamat bekerja. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dan dijauhi dari kecurangan," tambah ayah tiga anak itu.

Banjir pujian pakai diksi yang unik

Diksi yang dipakai Fedi Nuril pun menyita perhatian banyak pihak. Sebab, saat beradu argumen, dia sering menyebut kata-kata lucu atau diksi unik yang mengundang gelak tawa netizen. Seperti, taplak, telentang, garpu somay, lemari, dan masih banyak lagi.

Aksi itu menuai pujian netizen, karena dia dinilai mengedepankan etika dan menggunakan kata-kata kasar saat berdebat. Alih-alih kata yang kurang sopan, dia justru menciptakan istilahnya sendiri.

"Instead of kata-kata kasar, I love how Fedi Nuril cursing them with a taplak, garpu somay, silakan baring di meja, masuk lemari, tengkurap di atas meja, masuk mesin cuci. I’m gonna be adding to my cursing words dictionary," cuit netizen @sea***.

Komika, Gilang Bhaskara pun memuji cara Fedi Nuril saat berargumen, "Memaki tapi tidak dengan kata kasar, dengan diksi sehari-sehari, malah jadi lucu tapi tetep bikin nyeri hati ke lawan bicara, bang @realfedinuril juaranya."

