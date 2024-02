Veronica Tan: 3 Anak Saya Semua Istimewa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan istri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Veronica Tan mengungkap bahwa ketiga anaknya istimewa. Baru-baru ini, ibu tiga anak itu membagikan konten video di media sosialnya yang menceritakan ketiga sosok anaknya. Baginya, tiga buah hatinya bersama Ahok punya tempat tersendiri dan istimewa di matanya.

Jawaban Veronica Tan soal Anak Favoritnya

Putri sulung dari tiga bersaudara yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada 6 September 1977 itu tak kesulitan menjawab soal anak kesayangannya. Dari ketiganya, mereka istimewa bagi Veronica. "Sering banget orang bertanya, siapa sih anak favorit saya? Sebagai mama dari tiga anak, enggak ada sih yang namanya pilih kasih," ujarnya dari unggahan Instagram pada Jumat, 9 Februari 2024.

Karakteristik Ketiga Anak Veronica Tan

Veronica Tan menjelaskan karakteristik ketiga anaknya, yakni Nicholas Sean Purnama, Nathania Berniece Zhong, dan Daud Albeenner Purnama dari pernikahannya dengan Ahok pada 6 September 1997 lalu. "Memang yang paling kecil, Daud, yang paling lucu. Yang kedua Nia, tegar, berprinsip, dan mandiri. Nah yang pertama itu Nicho. Walaupun sering argue tapi ya he will always be my first born," katanya sambil tersenyum.

Walau Veronica harus menjalankan peran ganda sebagai seorang ibu yang menjadi orang tua tunggal, dia tegar merawat buah hatinya dengan keistimewaan mereka masing-masing, "I love them all dengan karakter mereka masing-masing. Ketiganya adalah bagian tak terpisahkan dari hidup saya."

"Mengamati dan berharap agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik dan cerdas, tentu merupakan harapan setiap ibu, bukan? Oleh karena itu, ketika kita merawat dan membesarkan mereka, kita akan memilih opsi terbaik dalam pembentukan karakter anak-anak kita di masa depan," tulis Veronica Tan.

Veronica Tan Banjir Pujian Netizen

Unggahan Veronica tiga hari lalu itu pun banjir pujian netizen. Banyak yang memuji sosoknya sebagai ibu yang tangguh. "Wanita hebat," tulis @myt***, "Bu Vero wanita yang cerdas saya sangat kagum dengan beliau," tulis @erd***, "Mama yang penuh kasih," tulis @mro***.

Tak sedikit pula warganet yang salah fokus dengan kecantikan Veronica Tan di usianya yang memasuki 46 tahun. Warganet memuji kecantikan Veronica Tan yang dianggap awet muda dan makin bersinar. "Makin cantik dan glowing ya bu Veronica," tulis @tin***, "Aura kecantikannya sangat sekalii terlihatt bu," tulis @nat***, "Sederhana tapi bersahaja dan luarbiasa. Cantiknya tidak pernah pudar," tulis @ayu***.

