Nidji Ajak Syukuri Hidup Lewat Lagu Ciptaan Guruh Soekarno Putra: Buang Buang Waktu

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Nidji kembali membawa karya baru dengan merilis single berjudul Buang Buang Waktu. Lagu ini secara khusus diciptakan oleh Guruh Soekarno Putra (GSP), legenda musik yang berpengaruh besar dalam musik Indonesia.

Ide membawakan lagu ciptaan Guruh Soekarno Putra pada awalnya tercetus dari pihak label yang menaungi Nidji, Musica Studio's, yang menilai kecocokan antara lagu ini dengan karakter Nidji. Buang Buang Waktu dibalut oleh aransemen musik uplifting terinspirasi dari musik Europe-British. Lagu ini merupakan representasi ajakan untuk semua orang agar tetap melihat sisi positif dan mensyukuri apa yang telah terjadi.



Lagu Nidji tentang Mensyukuri Hidup

Ubay, vokalis Nidji, mengatakan bahwa lagu ini muncul dari buah pemikiran tentang kehidupan yang dijalani banyak orang di luar sana, termasuk perasaan kesal, bingung, dan kecewa.

"Meskipun dihadapkan pada kejadian yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, lagu ini menjadi pengingat untuk kita tetap mensyukuri hidup dan melihatnya dengan perspektif lain," kata Ubay Nidji. "Bisa jadi semua yang terjadi tuh bagian dari rencana Tuhan dan semesta yang lebih besar buat kita dan sekitar. Pokoknya, hidup ini kadang ribet, tapi ya kita coba nikmatin aja lah, ya!"



Tantangan Nidji Bawakan Lagu Karya Guruh Soekarno Putra

Pada tahap pengerjaan lagu Buang Buang Waktu, Nidji mengaku menghadapi tantangan yang menjadi motivasi mereka untuk menghadirkan lagu yang bisa diterima banyak orang, di antaranya bagaimana cara mengantarkan karya GSP yang identik dengan retro vibes. Proses pengerjaannya dibantu oleh Heston selaku co producer Nidji pada lagu tersebut.

"Kami banyak diskusi untuk menentukan arah musiknya akan seperti apa. Semua pengerjaan ada di studio, dan kita juga selalu tektokan dengan tim dari Mas GSP lewat AnR Musica", kata Nidji.



Dalam konsep video musik Buang Buang Waktu juga hadir dengan vibes yang playful dan fresh. Tidak memakan waktu lama, proses pengerjaannya dieksekusi oleh tim dari EUIS dan AnR Musica Studio's.

"Gue pribadi suka dengan set up, lighting dan props yg sudah disiapkan. Untuk wardrobe dari Henza dan tim make up juga sangat bisa mendeliver apa yang kita mau. Selain itu kita juga kerahkan tim crew Nidji untuk bantu set up instrument di lokasi," kata Ubay.



Pesan Nidji Lewat Lagu Buang Buang Waktu

Senada dengan makna dari lagu Buang Buang Waktu, seluruh personel Nidji berharap bahwa selama kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, pasti ada hal positif yang bisa kita ambil dan apresiasi.

“Ini mungkin relate banget sama temen-temen di luar sana yang lagi dikejar revisian atau deadline - tapi kalian harus ingat diluar sana mungkin banyak orang yang nggak se-happy lo. Jadi apapun harus dilewati dan jangan lupa untuk bersyukur, mengapresiasi sekecil apapun pencapaian, dan menikmati dunia. Kalau nggak ada cobaan, ujian, atau masalah, itu bukan hidup namanya!" ujar seluruh personil Nidji.



