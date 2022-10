Nidji Rilis Ulang Lagu Bila Aku Jatuh Cinta dengan Tambahan Sentuhan Saksofon

Sebelumnya, Nidji telah berhasil menarik perhatian para pecinta musik Tanah Air dengan single Hapus Aku dan Arti Sahabat dalam bentuk live version. Selain nuansa live version, lagu Hapus Aku versi terbaru menampilkan karakter suara sang vokalis Ubay yang lebih matang. Sementara, Arti Sahabat merupakan lagu penutup dalam album Top Up (2007) milik Nidji yang dirilis ulang dengan aransemen lebih hidup dan terasa segar.

Video musik Bila Aku Jatuh Cinta dari Nidji sudah dapat disaksikan di Official Youtube NIDJI OFFICIAL. Untuk lagunya sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital yaitu Spotify, Apple Music, JOOX, Langit Musik, YouTube Music, Noice, Resso dan Trebel.

Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

Kaleb J mengaku senyum-senyum sendiri saat menulis lagu To The Moon And Back, walau sebenarnya hanya khayalan semata.

Baca Selengkapnya