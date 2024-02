Tahun Baru Imlek, NewJeans: Awal yang Kuat Menerima Energi Naga Biru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NewJeans memberikan ucapan Tahun Baru Imlek melalui video di kanal Youtube-nya. Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein juga menyapa penggemar dan mengumumkan berbagai aktivitas tahun ini.

Dalam video itu, mereka berlima kompak mengenakan oversized outer bernuansa gelap. "Waktu berlalu sangat cepat. Aku mempunyai banyak kenangan dengan New Jeans tahun lalu. Khususnya, aku senang bisa bekerja dengan The Bunnies (nama fandom NewJeans)," katanya.

Mereka mengatakan, NewJeans akan kembali dengan beragam aktivitas untuk penggemarnya di tahun 2024. "Tahun ini disebut sebagai ‘Tahun Naga Biru’, jadi mari kita semua memulai awal yang kuat dengan menerima energi naga biru," tambahnya.

Selain itu, mereka tidak lupa memberikan perhatian kepada para penggemarnya agar tetap sehat dan bahagia selama libur Tahun Baru Imlek ini. "Kesehatan adalah hal yang paling penting di atas segalanya. Kami harap kalian makan banyak makanan lezat di musim liburan ini dan mendapatkan liburan yang hangat dan bahagia. Kami harap kalian bisa menikmati liburan yang hangat dan bahagia," kata mereka.

Penghargaan Billboard Women in Music Awards

Mengawali tahun 2024 NewJeans akan menerima penghargaan Group of the Year dari Billboard Women in Music Awards. Tak hanya itu, mereka juga akan tampil di acara yang akan digelar pada 6 Maret 2024 di YouTube Theater, Los Angeles, Amerika Serikat.

Penghargaan tersebut bisa jadi berkat pencapaian NewJeans di tahun 2023. Grup K-pop itu berhasil menduduki puncak chart album utama Billboard 200 dengan EP kedua mereka Get Up. Lima lagu mereka, OMG, Ditto, Super Shy, ETA, dan Cool With You juga bertengger di posisi puncak Billboard Hot 100.

Selain itu, Get Up tercatat sebagai album fisik terlaris kelima di Amerika Serikat tahun lalu. Ini adalah peringkat tertinggi di antara album artis wanita K-pop. Tahun lalu mereka juga menjadi grup K-Pop wanita yang tampil di panggung di Lollapalooza, Chicago, Amerika Serikat, Agustus 2023.

NewJeans terpilih sebagai pemenang Group of the Year Award dalam penghargaan tahun ini. Mereka satu-satunya grup K-Pop wanita yang menerima penghargaan dan tampil dalam penghargaan itu. Tahun lalu, TWICE mendapat penghargaan Breakthrough Artist, tapi tidak tampil.

Billboard Women in Music Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada artis, pencipta, produser, dan eksekutif wanita terbaik. Mereka dianggpa memiliki pengaruh signifikan terhadap industri musik dalam satu tahun terakhir.

