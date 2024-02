Pacar Tamara Tyasmara Ditangkap, Angger Dimas: Terima Kasih Telah Amankan Tersangka Utama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pacar Tamara Tyasmara berinisial YA ditangkap sebagai tersangka kasus kematian Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante. Penangkapan dilakukan di kediaman YA, di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Saudara YA ditangkap berdasarkan bukti yang cukup setelah sebelumnya dilakukan gelar penetapan tersangka,” kata Kasubdit 4 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu, saat dikonfirmasi TEMPO melalui pesan singkat pada Jumat, 9 Februari 2024.

YA yang merupakan pacar Tamara Tyasmara ini, lanjut Rovan, sengaja untuk melakukan pembunuhan terhadap Dante dengan sengaja menenggelamkan ke kolam renang. “Ya sengaja,” ucapnya.

Angger Dimas: Ini Hanyalah Permulaan!

Mantan suami Tamara Tyasmara yang sekaligus ayah Dante, DJ Angger Dimas langsung bereaksi sesaat setelah kabar penangkapan YA diumumkan oleh polisi. "Terima kasih sebesar-besarnya untuk @poldametrojaya yang telah mengamankan tersangka utama! Serta kerja keras pagi ke pagi lagi! Bravo!" tulis Angger Dimas di Instagram Story satu jam lalu. "Dan juga kawan dekat telah berkontribusi secara moril - warganet. Keep the positive vibes! Let's go! #JusticeForDante."

Angger Dimas juga merasa sedikit lebih lega, perjuangan mencari keadilan untuk putranya yang berusia 6 tahun mulai menemukan titik terang. "Akhirnya 1 orang sudah diamankan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada @poldametrojaya, warganet dan terkhusus para sahabat (semua pihak) yang membantu, this is just a beginning!" tulisnya.

Reaksi Tamara Tyasmara Usai Pacarnya Jadi Tersangka

Bersamaan dengan kabar penangkapan pacarnya, Tamara Tyasmara muncul dengan unggahan baru di Instagram Story. Dia mengucap syukur dengan menuliskan, "Alhamdulillahirabbil alamin," dengan latar berwarna hitam.

Sebelumnya, Tamara Tyasmara menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus kematian anaknya yang tewas tenggelam di kolam renang pada Sabtu, 27 Januari 2023. Dia didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Tamara diperiksa bersama sopir pribadinya di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Kamis, 8 Februari 2024.

MARVELA | ADVIST KHOIRUNIKMAH | DESTY LUTHFIANI

