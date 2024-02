Fadil Jaidi Beri Dukungan Anies di Debat Capres, Disebut Jadi Saudara Kembar Mikail Baswedan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer, Fadil Jaidi ada di antara rombongan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dalam Debat Capres, Ahad, 4 Februari 2024. Kehadirannya untuk memberikan dukungan kepada Anies-Muhaimin itu bersama influencer lain pendukung 01, seperti komika David Nurbianto dan Abdur Arsyad, perancang busana Dian Pelangi, dan Clara Shita.

Kemunculan Fadil paling menarik perhatian. Meski beberapa kali bertemu dengan Anies, kehadirannya menjadi pembeda lantaran sahabat-sahabatnya seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Marshel Widianto, dan Aurel Hermansyah berada di barisan pendukung 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Warganet pun meramaikan kehadirannya di Twitter/X hingga menjadi trending.

Fadil Jaidi Disebut Mirip dengan Mikail Baswedan

"When temen se-circlenya mostly beda kubu, tiba-tiba di last debat, dia show off...Respect Fadil Jaidi," cuit @cho***. "Keren juga Fadil Jaidi gak ikut di pihak yang sama kayak circle-circle artisnya," tulis @Big***. "Happy banget lihat Fadil dukung Abah dan Cak Imin. Kayak, dia kan dekat sama Raffi dan Nagita, tapi ternyata alhamdulillah ga ikut-ikutan dukung paslon sebelah," tulis @byu***.

Fadil pun membagi kehadirannya dalam Debat Capres itu di Instagram Storynya. Ia berfoto bersama Mikail dan Ismail Baswedan. Foto ini banyak diunggah ulang para pengguna Twitter. "Akhirnya lihat Fadil Jaidi sama Mikail in one frame. Soalnya mereka kayak kembar," tulis @ame***. "Fadil ganti namanya aja, udah masuk klan Baswedan, udah mirip tuh sama Mikail," tulis @hkb***.

Keluarga Anies Baswedan plus Fadil Jaidi. Foto: Twitter.

Putra kedua Pak Muh, influencer yang begitu disayang netizen, memperlihatkan video kala bertemu Anies. Fadil menghampiri Anies dan salim. "Makasih," kata Anies lalu membuat gerakan sasageyo, yang terinspirasi dari anime Attack on Titan. Lewat unggahan Anies beberapa waktu lalu, ia ketularan Fadil menikmati anime.

"Sudah episode berapa Om," terdengar seloroh dari belakang ketika Fadil dan Anies sama-sama melakukan gerakan sasageyo, sebuah gestur untuk menunjukkan rasa cinta pada Tanah Air. "Sudah tamat kayaknya," jawab Fadil. "Tiap di jalan selalu baca," timpal Anies. Keduanya tertawa berderai.

Diajak Foto Bersama Keluarga Anies

Pada foto dan video dari Debat semalam yang menunjukkan kehadirannya dan beredar di media sosial, Fadil terlihat berada di barisan paling depan diapit oleh Captain Timnas AMIN Muhammad Syauqi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ia juga diajak berfoto bersama Fery Farhati, istri Anies. Dalam sesi foto istri dan anak-menantu Anies itu, Fadil seperti salah satu anaknya, menggantikan Kaisar yang tengah berkuliah di Inggris. "Fadil beneran kayak anaknya Pak Anies bisa nyaru gini," tulis @choc***. "Anak bontot itu, adeknya Ismail," tulis @kas***. "Pengganti Kaisar Baswedan sementara wkwkwkw," tulis @nad***.

