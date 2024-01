LaLaLa Fest 2024 di Jakarta: Lineup, Lokasi, Tanggal, dan Harga Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - LaLaLa Festival kembali dengan debut di Jakarta selama 3 hari pada 23-25 Agustus 2024 di Jakarta International Expo (JIEXPO). LaLaLa 2024 akan menghadirkan pengalaman festival musik baru dengan puluhan pengisi acara Internasional ke Jakarta.

Penyelenggara festival, The Group, mengungkapkan visi mereka untuk acara tahun ini yang menekankan konsep unik. Melihat Jakarta sebagai sebuah metropolis yang selalu ramai dengan aktivitas, penyelenggara ingin LaLaLa 2024 menjadi lebih dari sekadar festival musik. "LaLaLa 2024 menjadi pengalaman sanctuary yang beresonansi dengan jiwa Jakarta," kata mereka dalam siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 28 Januari 2024.



Lineup Pertama LaLaLa Fest 2024 Baca Juga: Simple Plan Akan Guncang Panggung LaLaLa Festival April 2020

LaLaLa Fest mengumumkan lineup pertamanya yang menampilkan deretan nama sensasi internasional, termasuk Conan Gray, Madison Beer, Bruno Major, The Temper Trap, Sabrina Claudio, Aurora, dan banyak lagi. Tidak hanya itu, LaLaLa terus juga menampilkan campuran eklektik bakat internasional dan lokal. Bergabung dengan lineup yang spektakuler adalah Isyana Sarasvati, Maliq D'Essentials, Nadin Amizah, dan lainnya.

Selain mereka, ada juga Sasha Alex Sloan, So!YoON!, Friday Night Plans, Raissa Anggiani, Reality Club, Goodnight Electric, Nothing but Thieves, 10cm, Hitsujibungaku, Maria Taktouk, The Adams, Naya Yeira, Danilla, GAC, dan Eva Celia.

"The Group dengan hati-hati menyusun lineup LaLaLa 2024 untuk memastikan bahwa LaLaLa 2024 bisa mengakomodir berbagai selera, menciptakan ruang inklusif di mana setiap orang dapat menemukan pelarian yang menyenangkan," kata penyelenggara.



Harga Tiket LaLaLa Fest 2024 Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Penjualan tiket LaLaLa Fest 2024 sudah dibuka sejak Ahad, 28 Januari 2024. Tersedia berbagai kategori untuk 3 hari sekaligus. Mulai dari tiket Early Entry yang sudah dapat dibeli dengan harga termurah seharga Rp1,3 juta, hingga kategori normal dengan harga Rp1,4 juta.

LaLaLa 2024 juga menyediakan layanan tiket VIP dengan berbagai keuntungan seperti area menonton, pintu masuk, bar, hingga toilet khusus pemegang tiket VIP. Tiket ini sendiri dapat dibeli dengan harga termurah Rp 3,3 juta.

"Dalam langkah yang menegaskan komitmen LaLaLa terhadap inklusivitas, tiket festival ini juga dibandrol dengan harga terjangkau," kata penyelenggara. Mereka menekankan bahwa penentuan harga ini merupakan upaya untuk membuat LaLaLa 2024 dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas karena LaLaLa 2024 bukan hanya tentang menikmati musik, tetapi tentang mendapatkan experience fantasi hutan tak terlupakan.

Pilihan Editor: Synchronize Fest Kembali Digelar Oktober 2024, Bertema Together Bersama