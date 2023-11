Rahmania Astrini Disemangati Chris Martin Sebelum Tampil Jadi Pembuka Konser Coldplay

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Rahmania Astrini menceritakan momen ketika vokalis Coldplay, Chris Martin mengunjungi ruang tunggunya di backstage konser pada Rabu, 15 November 2023 di Stadion GBK. Hal itu sempat membuatnya terkejut, tetapi juga semakin bersemangat untuk tampil yang terbaik.

“Sekitar 20–30 menit sebelum naik ke atas panggung, kita lagi siap-siap, lagi dandan. Aku kemarin pakai baju korset jadi harus ditarik gitu kan. Lagi ditarik gitu, tiba-tiba diketuk (pintu) tuh. Chris Martin. Terus dia kayak ‘How you guys feeling? Are you ready?’” ceritanya sambil terkesima mengingat momen berkesan itu.

Rahmania Astrini Terkesima Disapa Chris Martin

Chris disebut muncul ke ruang tunggu penyanyi yang akrab disapa Astri itu, memastikan persiapannya bersama tim sebelum naik ke panggung. Tak lupa Chris memberikan motivasi semangat bagi mereka.

“Kita bingung jawab apa kan, starstruck. ‘Yes, yes, we’re excited.’ Terus begitu keluar, kita kayak ‘Beneran kejadian enggak sih?’ Wah, gitu. Itu salah satu kejadian yang bikin kita semangatnya jadi luar biasa juga sih,” ucapnya.

Astri merasa diberi kepercayaan penuh untuk menaklukan panggung dan bersenang-senang di sesi pembuka konser Coldplay. Ia berhasil membawakan 6 lagu di depan 80.000 penonton Music of the Spheres World Tour Jakarta di Stasion Gelora Bung Karno.

Selepas konser, para penampil kembali bertemu dengan Coldplay saat berkumpul di belakang panggung. Astri sempat berbincang dengan Chris Martin. "Setiap ketemu dia itu kayak dikasih wejangan secara langsung,” ujarnya. Bagi dia, apapun obrolan dengan sang superstar, menurutnya ada inspirasi.

Tampil di TikTok Music Live

Astri juga akan tampil di Tiktok Music Live pada 15 Desember mendatang. Dalam persiapan rekamannya, ia memberikan harapannya dalam karier bermusik.

“Aku harap dari sini makin banyak kesempatan yang bisa aku dapatin, mau itu aku nyanyi di acara TikTok Music atau aku nyanyi di manapun itu. Aku cuma pengen terus nyanyi sih. Semoga dari kesempatan ini, nyawa kariernya bisa semakin panjang,” ujar musisi 22 tahun kelahiran Bandung tersebut.

Astri mengaku senang bisa melihat audiens Indonesia yang besar lewat konser kemarin. Ia ingin berkenalan dengan penikmat-penikmat musik Indonesia melalui karyanya. Ia juga ingin sekali melakukan kolaborasi dengan musisi-musisi Indonesia, terutama musisi asal Bandung sama sepertinya.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO

