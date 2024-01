Reaksi Olppaemi Project dan Netizen saat Cak Imin Tagih Videotron Untuknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Debat Capres keempat pada Ahad, 21 Januari 2024 dianggap meyakinkan. Dinilai mampu comeback setelah belajar dari Debat Capres kedua yang gagal, kini Cak Imin menagih janji videotron untuknya.

Tak lama usai Debat Cawapres dihelat, ia pun langsung mengirim Tweet di X pribadinya "Videotron," tulis @cakiminow, dengan emoji mengenakan kacamata yang jadi simbol percaya dirinya. Netizen pun menanggapinya karena setuju bahwa penampilan Cak Imin kali ini berhasil sebab sebelumnya telah disemangati oleh mereka.

Janji tersebut rupanya jadi perbincangan keboh publik di media sosial. Hingga artikel ini ditulis, kata videotron masih bertengger di trending topic X. Netizen pun banyak yang mulai mencari donasi untuk ikut menyumbang videotron urunan yang digagas oleh fanbase penggemar Anies Baswedan dan Cak Imin.

Tanggapan Olppaemi Project: In Progress

Melihat tweet Cak Imin, Olppaemi Project selaku inisiator videotron Anies Baswedan yang bekerja sama dengan Anies Bubble dan belakangan ini viral pun membalasnya. Tak tinggal diam, ternyata mereka memang sudah mengerjakan proyek khusus untuk Muhaimin Iskandar.

"In Progress," tulis @olpproject pada Ahad malam, 21 Januari 2024 mengutip cuitan Cak Imin. Antusiasme pun turut dirasakan oleh publik. Mereka juga turut senang karena akhirnya Cak Imin mendapat dukungan yang pantas diterimanya.

Melansir akun X Olppaemi Project yang membuka poling videotron untuk Cak Imin, "Gimana hasil debatnya malam ini? Kalau menurut Minnies sih @cakimiNOW deserves a videotron. Menurut kalian gimana? coba pencet polling dibawah," tulis admin Olppaemi Project. Mayoritas netizen setuju dengan pembuatan videotron khusus Cak Imin, yakni sebanyak 98 persen lebih suara.

Sementara itu, hadir pula akun khusus Kpopfication untuk Cak Imin benama Imin Bubble. Sang admin juga mengarahkan pendukung di akun fanbase tersebut untuk mengirim dukungan mereka ke Olppaemi Project. "Untuk project videotron, bisa kita support @olpproject ya Beemon. Yuk semangat yuk," tulis @iminbubble.

Respons Lucu Netizen saat Cak Imin Tagih Janji Videotron

Berbicara soal videotron yang viral, ada candaan lucu dari netizen yang hendak menculik Cak Imin ke Rengasdengklok bila penampilannya di debat blunder. Hingga kini, kata Rengasdengklok masih viral di X dengan komentar-komentar lucu netizen yang menyebut gagal menculik Cak Imin karena penampilannya terbilang memuaskan.

"Rencana penculikan @cakimiNOW bocor ke media nasional akhirnya dibatalkan, Cak Imin berjanji tidak melaporkan ke pihak berwajib asal dibuatkan videotron," tulis netizen @kopi*****. Masih ada ribuan netizen lain yang menanggapinya dengan politik riang gembira, pasalnya hal tersebut memang melekat dari gaya kampanye paslon nomor urut satu ini dan tentu saja Kpopfication dari para pendukungnya.

Ada puka akun pocong yang ternama di X dengan membuat foto kartun soal dukungan videotron tersebut yang bertuliskan, "Alhamdulillah ga jadi diculik ke Rengasdengklok," sambil menampilkan figur Cak Imin dan Anies yang berpelukan usai debat tersebut. Berikut reaksi lucu lainnya dari publik usai Cak Imin menagih janji videotron untuknya.

"Ketua project sedang ketar ketir di grup WA menyemangati anggotanya edit materi videotron cak imin ditunggu besok pagi jam 7 revisi akhir," tulis @senj****.

"The ultimate maknae on top, what Cak Imin wants, he got it," tulis @sastra*****.

"Ditagih. Semoga Kakak-kakak @olpproject masih ada dana buatkan videotron untuk Cak Imin. Mari appreciated hasil belajarnya yang memukau untuk debat malam ini," tulis @nyoret***.

"Ada gajah naik tronton. Di belakang banyak yang nonton. Debat lancar gak monoton. Akhirnya dapet Videotron," tulis @bang****.

