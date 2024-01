Resepsi Jamuan Kerajaan Dihelat, Ini Setlist Lagu Pilihan Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah

Iklan

TEMPO.CO, Bandar Seri Begawan -- Gelaran royal wedding Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah kembali berlanjut. Usai prosesi resepsi Majlis Istiadat Pengantin Diraja diikuti pawai keliling kota pada 14 Januari, sehari kemudian pasangan ini menggelar resepsi khusus untuk menjamu tamu kerajaan pada Senin malam, 15 Januari 2024.

Perjamuan Kerajaan Resepsi Pernikahan Pangeran Mateen

Pengantin baru dari Kerajaan Brunei Darussalam ini tampil memukau. Anisha Rosnah binti Adam atau Anisha Isa Kalebic terlihat anggun dalam balutan gaun panjang model duyung warna broken white yang bertabur kristal, lengkap dengan tiara, veil, dan perhiasan berliannya. Sementara putra keempat Sultan Hassanal Bolkiah, Pangeran Abdul Mateen juga tampak gagah dengan setelan tuksedo formal hitam ala keluarga kerajaan.

Gelaran bernama Majlis Persantapan Diraja itu berlangsung meriah dengan perjamuan makan malam mewah. Tak lupa, iringan musik dari orkestra besar menemani santapan para hadirin di resepsi sang pangeran yang dihelat di Istana Nurul Iman.

Setlist Lagu Pilihan Pengantin di Resepsi Pernikahan

Lantas, lagu apa yang dipilih langsung oleh Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah di momen perjamuan makan malam kerajaan tersebut? Mulai dari lagu klasik, modern, yang berhasa Inggris maupun melayu, berikut setlist selengkapnya dikutip dari Instagram penggemar mereka @support.anishaik dan siaran langsung RTB Go.

1. Semarak Pengantin Diraja (Faiz & Fatin)

2. All of Me (John Legend)

3. Can You Feel the Love Tonight (Elton John)

4. Your Song (Elton John)

5. Can't Help Falling in Love (Elvis Presley)

6. Di Akhir Garisan (Man Bai)

7. Until I Found You (Stephen Sanchez)

8. Dia (Shiela Majid)

9. City of Stars (Justin Hurwitz)

10. If I Ain't Got You (Alicia Keys)

11. La Vie En Rose (Edith Piaf)

12. Young and Beautiful (Lana Del Rey)

13. Just the Two of Us (Bill Withers)

14. Sedetik Lebih (Anuar Zain)

15. Renjana Pengantin Diraja (Nony)

16. How Deep is Your Love (Bee Gees)

17. All My Loving (The Beatles)

18. Fly Me to the Moon (Frank Sinatra)

19. Golden Hour (JVKE)

20. All You Need Is Love (The Beatles)

21. Everlasting Love (Natalie Cole)

22. The Way You Look Tonight (Frank Sinatra)

23. Can't Take My Eyes Off You (Frankie Valli)

24. Stand by Me (Ben E. King)

25. Be My Baby (The Ronettes)

26. Kau Ilhmaku (Man Bai)

27. Marry You (Bruno Mars)

28. Bahtera Mahligai Mempelai Diraja (Dk. Nur Fairuz)

