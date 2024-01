5 Film Dokumenter yang Tayang di Netflix Sepanjang Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Awal Januari 2024 ada banyak film yang mulai tayang di Netflix. Tidak hanya menyajikan drama dan film fiksi, tetapi ada juga film dokumenter yang informatif dan mendalam. Dengan tema yang beragam, film dokumenter di Netflix membawa penonton pada perjalanan eksplorasi melalui dunia yang nyata. Berikut beberapa film dokumenter Netflix yang tayang pada Januari 2024:

1. You Are What You Eat: A Twin Experiment

Mengisahkan penelitian terbaru Universitas Stanford tentang kembar identik, serial ini mengikuti pasangan kembar. Salah satunya menjalani pola makan vegan atau nabati (bebas dari daging, makanan laut, telur, dan produk susu). Sementara yang lain makan pola makan omnivora (termasuk tanaman, daging, dan produk hewani).

Dokumenter yang telah tayang pada 1 Januari ini menemukan bahwa, setelah hanya delapan minggu, si kembar yang mengonsumsi pola makan nabati mengalami peningkatan harapan hidup berkurangnya lemak visceral, berkurangnya risiko penyakit jantung, bahkan dorongan seksual yang lebih tinggi. Hasilnya bahkan mengejutkan tim peneliti Stanford.

2. Break Point

Dokumenter yang tayang pada 10 Januari 2024 ini merekam pergantian pemain ini dan menampilkan banyaknya keringat, dan raket yang dihancurkan untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Kini, serial ini kembali untuk season keduanya.

Musim 2 akan merekam sekelompok pemain tenis papan saat mereka berkompetisi di Grand Slam dan turnamen yang melelahkan di seluruh dunia. Semua memiliki impian menjadi juara, ini akan memperlihatkan kehidupan mereka termasuk patah hati dan kemenangan emosional di sepanjang jalan.

3. Six Nations

Six Nations adalah serial dokumenter tentang turnamen rugbi internasional tahunan tertua dan terbesar di dunia. Dokumenter yang akan tayang pada 24 Januari 2024 ini akan memberikan para penggemar wawasan tentang momen-momen seru di balik layar, saat tim-tim terbaik di Eropa bertempur habis-habisan dalam beberapa pertandingan terbesar dalam kalender rugbi untuk membawa pulang piala bergengsi.

4. Alexander: The Making of a God

Dokumenter ini akan tayang di Netflix pada 31 Januari 2024. Film dokumenter yang terdiri dari enam bagian ini mengeksplorasi perjalanan luar biasa dari pemuda yang diasingkan dan bertekad untuk menemukan tempatnya di dunia setelah ayahnya dibunuh, dan dengan cepat menyatukan negaranya dalam sebuah kampanye untuk mendominasi.

5. Bitconned

Bitconned, film dokumenter baru dari sutradara Bryan Storkel. Dokumenter yang tayang pada 1 Januari 2024 di Netflix ini mengupas kegilaan mata uang kripto pada akhir 2010-an dan mengungkap kisah Centra Tech, perusahaan kripto yang diimpikan oleh sepasang suami istri asal Florida Selatan yang memiliki keahlian dalam Photoshop dan kegemaran untuk hidup mewah.

Pilihan Editor: Bagaimana Netflix Kalahkan Gugatan Pemegang Saham atas Pengungkapan Pembagian Akun