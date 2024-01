Lee Naeun Dirumorkan Berpacaran dengan Pesepak bola Lee Kang In

Iklan

TEMPO.CO, Seoul - Eks member girl group April, Lee Naeun, dikabarkan pacaran dengan pesepak bola Lee Kang In. Menurut laporan eksklusif The Fact, Lee Naeun dan Lee Kang In telah menjalin hubungan. Setelah menerima informasi bahwa Lee Kang In berkencan, reporter media tersebut mulai melaporkan dan mengonfirmasi bahwa bintang sepak bola Korea dan idola yang kini menjadi aktris itu sedang berkencan.

Kencan Lee Kang In dan Lee Naeun dikabarkan terlihat di mobil sang aktris saat dia mengunjungi asrama tim nasional sepak bola Korea Selatan. Pada 14 November 2023 dan 15 November 2023, Naeun terlihat menghabiskan waktu bersama Lee Kang In di parkiran hotel tempat tim sepak bola nasional menginap saat bertanding di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 putaran kedua AFC.

Kencan Lee Kang In dan Lee Naeun Tertangkap Kamera

Setelah pertandingan dengan kemenangan besar melawan Singapura pada 17 November, pasangan ini terlihat berpacaran di apartemen Naeun di Kota Guri, provinsi Gyeonggi-do. Lee Kang In terpantau meninggalkan apartemen sekitar pukul 7 malam waktu setempat. Dia mengenakan jaket tebal, topi putih, kacamata hitam, dan menutupi wajahnya dengan masker.

Lee Naeun keluar dengan pakaian yang nyaman, hoodie dan jaket tebal serupa. Keduanya berjalan beberapa meter dari lift apartemen menuju mobil. dan buru-buru menaiki mobil sambil mewaspadai lingkungan sekitar.

Kendaraan berhenti sebentar di salah satu kompleks apartemen. Mereka terlihat membeli es krim sebelum masuk ke apartemen Naeun bersama. Kencan di mobil berlanjut keesokan harinya. Sama seperti hari sebelumnya, Lee Naeun menunggu Lee Kang In di parkiran hotel. Setelah itu, Lee Kang In yang memegang ponsel di tangannya dan memakai topi masuk ke mobil sambil melihat sekeliling.

Pada 2 Januari 2024, keduanya kembali tertangkap kamera saat pacaran di mobil. Lee Kang In kembali ke hotel setelah menikmati kencan hingga hampir tengah malam. Dia berpamitan dengan Lee Naeun yang duduk di kursi kemudi dan kembali ke penginapannya.

Konfirmasi Pihak Lee Naeun dan Lee Kang In soal Rumor Kencan

Usai kabar kencan pasangan ini beredar, label Lee Naeun dengan tegas membantah hubungan mereka. Pihak Lee Naeun mengkonfirmasi bahwa mereka bertemu. Namun hubungan mereka hanya berteman dan Lee Naeun ingin mendapatkan tiket pertandingan.

"Kami telah memeriksa dengan artis kami, namun keduanya tidak lebih dari teman," ujar label Lee Naeun. Di saat yang sama, agensi Lee Kang In juga menolak untuk mengkonfirmasi secara resmi, dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki komentar apapun.

