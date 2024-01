BCL, Tiko Aryawardhana, dan Noah Sinclair Umrah di Malam Tahun Baru 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bunga Citra Lestari atau BCL pertama kali merayakan Malam Tahun Baru sebagai istri Tiko Aryawardhana. Pasangan pengantin baru itu memilih untuk menjalankan ibadah umrah bersama anak dan ibunda BCL, Noah Sinclair dan Emmy Muchlis.

Penyanyi 40 tahun itu membagikan foto-foto bareng keluarganya ketika berdiri di depan Ka'bah. BCL mengungkapkan rasa syukur bisa berada di Tanah Suci saat momen pergantian tahun bersama orang-orang tercintanya. Bagi ibu satu anak itu, 2023 menjadi tahun yang begitu luar biasa.

"Alhamdulillah.. Umroh di malam terakhir di tahun 2023.. Thank you 2023, its been amazing.. Happy New Year," tulis BCL di Instagram pada Senin, 1 Januari 2024.



2023 Jadi Tahun Spesial untuk BCL dan Tiko Aryawardhana

2023 menjadi tahun yang spesial untuk BCL dan Tiko Aryawardhana. Mereka memutuskan untuk menikah di Bali pada Sabtu, 2 Dsember 2023. Orang tua mendiang Ashraf Sinclair turut hadir memberikan restu, serta adiknya menjadi bridesmaid BCL.

Sejak bersama Tiko, BCL mengaku mulai bisa tersenyum kembali dan merasa pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, setelah kepergian Ashraf Sinclair untuk selama-lamanya pada 18 Februari 2020. "Rasa sakit akan selamanya, tapi pria ini, dia mengembalikan senyumanku. Dia membawaku ke tempat ini, yang tak pernah terpikir olehku, aku berani memimpikannya, pergi ke tempat yang disebut harapan," kata BCL tentang Tiko, dalam video yang diunggah setelah akad nikah.

Bagi BCL, Tiko adalah orang yang mampu membuatnya merasa dicintai kembali dengan segala kekurangannya. Ia bersyukur Tiko menjadi suaminya. "Kamu adalah teman baikku, cahayaku dalam kegelapan, pasanganku, cintaku, terima kasih telah membiarkanku menjadi diriku, terima kasih telah mencintai rasa sakitku, terima kasih telah mencintaiku untuk semua yang aku inginkan," kata BCL.

Tiko juga mengungkapkan rasa kagumnya terhadap BCL. Menurut Tiko, BCL adalah sosok perempuan yang mandiri, kuat, dan memiliki kepribadian yang indah. "Aku belum pernah bertemu orang sepertimu.. Aku sangat bangga padamu.. kamu membuka mataku untuk banyak hal, buatlah aku percaya atas apa yang aku hargai dan kamu juga memberiku kekuatan dan buat aku percaya bahwa kebahagiaan ada dalam kendali kita," tulis Tiko di Instagram pada Jumat, 15 Desember 2023.

Bersama BCL, Tiko yakin bisa melewati segala cobaan hidup yang akan ada di kemudian hari. "Aku tahu kita akan menghadapi badai apa pun bersama. Saya benar-benar bersemangat untuk perjalanan kami terlebih dahulu. Terima kasih telah menjadi dirimu.. kamu sungguh luar biasa. Aku mencintaimu," tulisnya.



BCL dan Tiko Aryawardhana Bulan Madu di Bali

Setelah resmi menikah, BCL dan Tiko menghabiskan waktu bulan madu di Bali. BCL tidak ragu memamerkan berbagai momen romantis mereka di media sosial. "Suasana santai, cekikikan keluarga, dan sentuhan keajaiban bulan madu.. Karena liburan harusnya santai seperti Minggu pagi," tulis BCL di Instagram pada Selasa, 26 Desember 2023.

