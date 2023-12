Kaleidoskop Jennie Blackpink Selama 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jennie atau Jennie Blackpink lahir di Seoul pada 16 Januari 1996. Ia salah satu anggota Blackpink. Ia menjadi trainee selama 6 tahun di YG Entertainment hingga debut bersama dengan Rose, Lisa dan Jisoo pada 2016. Berikut perjalanan karier Jennie dalam sorotan kaleidoskop 2023.

1. Tidak Perpanjang Kontrak dengan YG Entertainment

Pada 29 Desember 2023, YG Entertainment mengonfirmasi, para anggota Blackpink tidak melanjutkan promosi karier solo dalam naungan label. Anggota Blackpink akan melakukan aktivitas individu secara terpisah. Pembaruan kontrak menjelaskan semua anggota hanya akan dikontrak dalam naungan agensi untuk promosi grup, bukan individu.

2. Billboard’s Hot 100

Dikutip dari Soompi, Jennie memasuki Billboard's Hot 100 untuk pertama kalinya sebagai penyanyi solo. Pada 27 Desember 2023, Billboard mengumumkan, lagu The Weeknd, Jennie, dan Lily-Rose Depp berjudul One of the Girls (dari serial HBO berjudul The Idol) memulai debutnya dalam Hot 100 di peringkat 100.

3.OA

Jennie memperkenalkan agensi sendiri bernama Odd Atelier atau OA pada 24 Desember 2023. Kabar tersebut dibagikan melalui Instagram pribadi, @jennyrubyjane. Ia mengunggah logo perusahaannya dengan beberapa foto profil. Pembentukan agensi Jennie ini menimbulkan beragam spekulasi terkait situs web resmi. Namun, ia tidak pernah secara resmi menanggapi rumor tersebut sampai saat ini.

4. Mencapai 1 Miliar Streaming di Spotify

Jennie menjadi penyanyi K-Pop solo perempuan pertama yang lagunya menembus 1 miliar streaming di Spotify, terhitung pada 13 Desember 2023. Meskipun hanya memiliki tiga lagu, tetapi ia telah mencapai 500 juta streaming dalam satu tahun. Kepopuleran agu Jennie terus meningkat, ribuan pendengar baru setiap hari di Spotify. Pendengar bulanan makin banyak mencapai sebanyak 25.574.936.

5. Festival Film Cannes

Jennie menghadiri Festival Film Cannes ke-76 pertama kali pada 22 Mei 2023. Ia tampil memakai gaun couture Chanel SS20, renda putih dan lengan off-shoulder hitam tips. Jennie sudah merambah dunia akting melalui The Idol.

6. Met Gala

Dikutip dari AllKpop, Met Gala acara amal mode terbesar di dunia. Met Gala bertema Karl Lagerfeld: The Line of Beauty diadakan di Metropolitan Museum of Art di New York pada 1 Mei 2023. Jennie memakai gaun mini putih Chanel yang dihiasi mawar putih di karpet merah. Ia juga memadukan stoking hitam dan sepatu hak. Jennie menjadi berita utama di Coachella sebagai anggota Blackpink yang menghadiri Met Gala pertamanya

RACHEL FARAHDIBA REGAR | INTAN SETIAWANTY | TIM TEMPO.CO

