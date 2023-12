5 Drakor yang Tayang di Desember Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea disingkat drakor, tahun 2023 terus sukses memikat penonton, dan pada akhir tahun ini, para penggemar K-drama masih dapat menantikan sejumlah kisah menarik.

Dengan beragam genre, K-drama akhir tahun 2023 menjanjikan variasi yang tidak membuat bosan libur Nataru Anda, mulai dari romantis, fantasi, hingga misteri, memberikan pengalaman hiburan yang unik.

Antisipasilah ide cerita yang brilian dan alur yang mengejutkan saat menyambut liburan tahun baru. Jadi, bagi yang tengah mencari drama Korea akhir tahun 2023 yang patut dinantikan, silakan baca beberapa ulasan di bawah ini.

5 Drakor Utama

1. Night Has Come

Tanggal 4 Desember 2023, dengan durasi sekitar 35 menit per episode, Korean drama berjudul Night Has Come dapat dinikmati melalui platform streaming Viki. Drama ini menampilkan pemain-pemain seperti Lee Jae In, Kim Woo Seok, Choi Ye Bin, dan lainnya.

Untuk penggemar genre thriller misteri, drama ini menjadi rekomendasi menarik untuk akhir tahun 2023. Ceritanya fokus pada sekelompok siswa SMA yang terperangkap dalam permainan berbahaya yang dirancang oleh mafia. Tidak hanya menguji mereka secara fisik, tetapi juga memberikan tantangan psikologis yang intens selama permainan berlangsung.

2. Death/’s Game

Pada tanggal 15 Desember 2023, Episode 8 dari drama Death/’s Game tayang di jTBC dan TVING. Meskipun durasinya belum ditentukan, drama ini menampilkan Seo In Guk, Park So Dam, Go Youn Jung, dan para aktor lainnya. Anticipated sebagai salah satu Korean drama akhir tahun 2023, fokus ceritanya adalah pada aksi adu akting antara Seo In Guk dan Park So Dam.

Cerita utama mengikuti Choi YI Jae, seorang pria cerdas dan berbakat yang terus-menerus gagal dalam mencari pekerjaan. Merasa lelah, dia memutuskan untuk bunuh diri, namun malah menemukan dirinya dikutuk untuk mengalami kematian sebanyak 12 kali, yang ternyata lebih menyakitkan daripada tindakan bunuh diri itu sendiri. Yang menarik, setiap reinkarnasi membawanya lahir dengan wajah yang berbeda. Drama ini juga menampilkan sejumlah aktor tampan Korea Selatan.

3. My Demon

Mulai dari tanggal 24 November 2023 hingga 13 Januari 2024, drama MY DEMON dengan 16 episode sedang tayang dan dapat dinikmati di Netflix dan SBS. Dengan pemain utama Kim Yoo Jung, Song Kang, Lee Sang Yi, dan Kim Hae Sook, drama ini menawarkan pengalaman menarik bagi penonton yang mencari Korean drama on going di akhir tahun 2023.

Cerita berfokus pada pernikahan kontrak antara Do Do Hee, pewaris Future Grup, dan iblis tampan bernama Jung Gu Won. Keanehan muncul ketika kekuatan iblis Jung Gu-Won tiba-tiba menghilang setelah bertemu dengan Do Do-Hee. Penonton akan dihibur dengan perjalanan romantis dan penuh komedi di antara kedua karakter utama. Drama bergenre fantasi ini dijadwalkan berakhir pada 13 Januari 2024, menambah daya tariknya untuk diikuti.

4. My Man Is Cupid

Episode 16 dari drama My Man Is Cupid ditayangkan di Amazon Prime. Dengan pemain utama Jang Dong Yoon, Nana, dan Park Ki Woong, Korean drama ini menjadi antara yang dinantikan di akhir tahun 2023. Cerita fantasi ini mengisahkan seorang peri berwajah rupawan yang kehilangan sayapnya 500 tahun lalu.

Untuk mendapatkan kembali sayapnya, sang peri harus menjalankan berbagai misi menarik. Kisahnya semakin menarik karena sang peri bertemu dengan seorang wanita yang selalu mengalami nasib sial dalam kisah asmara.

5. Maestra Sing Of The Truth

Mulai dari tanggal 9 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024, Korean drama berjudul Maestra Sing Of The Truth tayang di tvN. Dengan durasi 12 episode, drama ini menampilkan Lee Young Ae, Lee Moo Saeng, Hwang Bo Reum Byeol, dan lainnya. Ceritanya mengikuti kehidupan Chae Se Eum (Lee Young Ae), seorang konduktor orkestra, yang mencapai kesuksesan dan memicu rasa iri di sekitarnya.

Namun, rahasia besar yang disembunyikannya menjadi fokus utama cerita. Penting untuk dicatat bahwa drakor Maestra Sing Of The Truth adalah hasil remake dari drama Prancis berjudul Philharmonia.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | YOLANDA AGNE

