Jadi Pria Kemayu di Serial WeTV Harus Kawin, Kevin Julio: Aku yang Mau Coba

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kevin Julio mencoba keluar zona nyaman dengan berperan sebagai Michael, pria kemayu di serial WeTV Original Harus Kawin. Mengaku tak kaget saat diberi peran ini, Kevin sendiri bersedia karena ingin mencoba memainkan karakter tersebut.

Dalam serial Harus Kawin, Kevin berperan sebagai Michael, seorang penulis skenario yang tergabung dalam tim produksi film Yuki (Haico Van Der Veken) yang juga adalah sahabatnya sejak kecil. Di usianya yang menginjak 28 tahun, ia masih mencari jati diri soal pasangan, termasuk orientasi seksualnya.

Mencoba karakter yang berbeda

"Enggak kaget sih dan sebenarnya emang justru aku yang mau nerima karakter ini sih, dan mau mencoba lah ibaratnya. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah juga. Dan (Michael) salah satu karakter yang logis juga menurut aku, jadi kenapa enggak kalau dicoba?” katanya saat jumpa pers di CGV fX Sudirman, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023.

Untuk pendalaman karakter, Kevin melakukan beberapa kali observasi. Ada pula pembawaan yang dikembangkan saat di lokasi syuting, setelah berdiskusi dengan sutradara, Vemmy Sagita. Terlebih beradu akting dengan Debby Sahertian, yang berperan sebagai ibunya, juga memberikan kemudahan.

Aktor 30 tahun itu tidak merasakan kendala berarti terhadap perannya di serial ini karena ia mengaku melakukannya dengan sangat profesional sesuai alur cerita. “Kalau buat gue pribadi, harusnya nggak akan ada masalah ya karena gue melakukan ini dengan profesional banget dan gue mengikuti cerita,” ucapnya.

Michael diceritakan akan menghadapi tantangan pencarian jodoh ketika ibunya menginginkan agar dirinya menemukan pasangan hidup perempuan. Hal serupa dialami Yuki yang masih ingin fokus berkarier sebagai sutradara sehingga tak punya waktu dengan percintaan.

Michael dan Yuki hampir dipaksa kawin atas persetujuan kedua orang tua mereka. Hal ini kemudian memaksa mereka memutar otak agar bisa mencari jodoh masing-masing demi menghindari tekanan orang tua.

Tema pernikahan

Tentang konsep Hampir Kawin, Vemmy Sagita membeberkan bahwa tema ini sebenarnya sangat dekat dengan orang-orang masa kini.

“Pasti semua orang pernah mengalami berada di fase di mana semua orang itu pada menikah sudah tua-tua, terus tiba-tiba di tahun 2000-an orang-orang (yang) menikah pada muda-muda banget. Terus sekarang (yang menikah) tua-tua lagi. Semuanya punya masalah kenapa mereka enggak mau kawin. Jadi gue pengen kupasin di sini kenapa sih orang-orang pada susah kawin sekarang,” tutur Vemmy.

Serial Harus Kawin dijadwalkan tayang pada 5 Januari 2024 pukul 18.00 WIB di layanan WeTV. Namun, pelanggan setia WeTV bisa menonton lebih dulu pada 29 Desember 2023.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO

