Profil Rajkummar Rao, Lawan Main Janhvi Kapoor di Film Terbaru: Mr and Mrs Mahi 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Film Bollywood terbaru, Mr and Mrs Mahi dijadwalkan tayang pada 19 April 2024. Film ini dibintangi Janhvi Kapoor dan Rajkummar Rao sebagai pemain utama. Mr and Mrs Mahi menandai kolaborasi kedua antara Rajkummar dan Janhvi setelah komedi horor tahun 2021 Roohi.

Dilansir dari Times of India, film Bolyywood ini diproduksi oleh Johar, Zee Studios, Hiroo Yash Johar dan Apoorva Mehta. Film Bollywood satu ini digarap oleh Sharan Sharma, sutradara dari Gunjan Saxena: The Kargil Girl yang juga menampilkan Janhvi Kapoor sebagai bintang utama.

Pada film terbarunya ini, Janhvi Kapoor akan beradu akting dengan Rajkummar Rao, salah satu aktor terkenal India saat ini. Simak profilnya berikut.

Profil Rajkummar Rao

Rajkummar Rao Yadav merupakan salah satu aktor India yang sering muncul dalam film-film Hollywood. Rao lahir pada 31 Agustus 1984 di Haryana, India. Rao lulus dari Universitas Delhi dan melanjutkan studi teater di Institut Film dan Televisi India pada 2008. Dirinya kemudian pindah ke Mumbai dan membuat debut filmnya dengan film antologi dasar karya Dibakar Banerjee yakni Love Sex Aur Dhokha (2010).

Rajkummar Rao telah membangun karir di sinema Hindi hingga berhasil meraih Penghargaan Film Nasional dan Penghargaan Filmfare dari tiga nominasi. Karirnya terus melejit hingga dirinya mencapai kesuksesan untuk peran terobosannya pada tahun 2013 dengan film drama Kai Po Che!, yang membuatnya dinominasikan untuk penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di Filmfare.

Pada tahun yang sama, dirinya dianugerahi Filmfare dan Penghargaan Film Nasional untuk Aktor Terbaik dan Aktor Terbaik Kritikus atas perannya sebagai Shahid Azmi dalam drama biografi Shahid. Pada tahun 2014, Rao berperan sebagai pemeran utama dalam komedi romantis Queen yang sukses dan drama CityLights. Rao menerima pujian kritis karena memerankan seorang jurnalis dalam drama biografi Aligarh, yang membuatnya mendapatkan nominasi kedua untuk Aktor Pendukung Terbaik di Filmfare.

Tak hanya itu, Forbes India menampilkan Rao dalam daftar 30 Under 30 tahun 2014. Bahkan, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) menempatkannya sebagai salah satu selebritas vegetarian terpanas di India untuk tahun 2017.

Pada tahun yang sama, ia muncul dalam daftar 100 Selebriti Forbes India dan daftar tersebut dari 50 Anak Muda India Paling Berpengaruh. Dia pernah menjabat sebagai duta merek untuk Actimaxx, Seventh Street, dan Otoritas Keamanan Pangan dan Standar Makanan India.

Selain itu, kepeduliannya di bidang sosial terlihat dari aksi Rao yang mendonasikan sejumlah uang yang tidak diungkapkan kepada PM CARES Fund, Chief Minister’s Relief Fund Maharashtra, dan Zomato’s Feeding India untuk membantu memberi makan keluarga yang membutuhkan akibat pandemi COVID-19 di India.

Penghargaan yang diraih Rajkummar Rao

- Aktor Terbaik untuk Shahid (2013)

- Aktor (Kritikus) Terbaik untuk Shahid (2013)

- Aktor Terbaik (Kritikus) untuk Terperangkap (2016)

- Aktor Pendukung Terbaik untuk Bareilly Ki Barfi (2017)

- Penampilan Terbaik Aktor untuk Newton

Penghargaan Layar (2017)

- Aktor Pendukung Terbaik untuk Kai Po Che! (2014)

- Penghargaan Dampak Luar Biasa (Pria) (2018)

- Aktor Terbaik (Dalam Perhatian Khusus) untuk Trapped (2018)

- Hiburan Terbaik Penghargaan Debu Bintang (2017)

Dilansir dari IMDB, beberapa film yang pernah dibintanginya mulai 2011 di antaranya Talaash: The Answer Lies Within ,Kai Po Che, Shahid, Boyss Toh Boyss Hai, Queen, CityLights, Dolly Ki Doli, Hamari Adhuri Kahani, Aligarh, Trapped, Raabta, Behen Hogi Teri, Bareilly Ki Barfi, Newton, dan Shaadi Mein Zaroor Aana.

Selain itu, dirinya juga pernah bermain dalam film India lainnya seperti Omerta, Fanney Khan, Stree, 5 Weddings, Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga, Judgementall Hai Kya, Made in China, Shimla Mirchi, Ludo, Chhalaang, Montu Hooda, The White Tiger, Roohi, Hum Do Hamare Do, Badhaai Do, Monica, dan O My Darling.

