Tata Cahyani Awet Mesra dengan Bobby Tonelli, Netizen: Cocok Banget!

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar terbaru datang dari mantan istri Tommy Soeharto, Raden Ayu Ardhia Pramesti Regita Cahyani atau yang dikenal dengan Tata Cahyani. Ia kembali mencuri perhatian netizen Tanah Air setelah membagikan video carpool-nya dengan sang suami, Robert Tonelli pada hari ini.

Video yang diunggah bersama suami yang kerap disapa Bobby tersebut menampilkan keduanya saat berada di dalam mobil. Sambil tertawa, bercanda, mengobrol, hingga bernyanyi bersama, Tata mengabadikan momen manis itu.

Pengakuan Tata Cahyani Tidak Cari Pahlawan

"I am not looking for a hero. I saved myself long ago. I am not looking for someone to complete me. I am whole alone," tulis Tata Cahyani yang artinya, "Aku tidak mencari pahlawan. Aku telah menyelamatkan diri sendiri sejak lama. Aku tidak mencari seseorang untuk melengkapi saya. Aku sendirian."

Setelah itu, ia membagikan kata-kata cinta yang menggambarkan hubungannya dengan sang suami yang makin mesra. Ia juga berharap agar rumah tangga mereka bisa selalu harmonis dan bersama-sama menjalani suka duka kehidupan.

"Within you I discovered what L.O.V.E could transform to be and a best friend all in one. Here is to another year of laughing together messing up together and making it together. It’s the connection for us," tulisnya.

Tata juga menuliskan harapannya bersama Bobby Tonelli agar keduanya masih terus mesra dan membuat video-video carpool lainnya. "2024 @btonelli I shall promise to make more carpool videos whether you like it or not. I am sure we are not the only one," tulis Tata dan Bobby.

Dinilai Makin Cocok, Netizen Ikut Bahagia

Netizen pun menyoroti hubungan pasangan suami istri itu yang dinilai makin mesra dan cocok. Unggahan video terbaru Tata dan sang suami di Instagram itu langsung diserbu netizen yang turut berbahagia melihat kemesraan mereka.

"Cocok sekali cantik dan ganteng."

"The cutest and most adorable."

"Aaa pasangan yang pas."

"Ganteng dan cantik manis serta awet muda, pasangan yang serasi."

Selain berkomentar soal kecocokan pasangan ini, publik pun turut mendoakan agar Tata Cahyani dan Bobby Tonelli selalu berbahagia dan langgeng.

"Bahagia selalu ya Mba."

"Sekarang Mbak Tata kelihatan bahagia banget. Menikmati hidup, happy always Mbak Tata cantik dan pasangannya."

"Happy terus ya darlink, senang lihatnya."

"Masya Allah cantiknya dan ganteng Mba Tata dan suami, semoga samawa selamanya aamiin ya Rabb."

Tata Cahyani menikah dengan Tommy Soeharto selama sembilan tahun. Keduanya menikah pada 1997 dan bercerai pada 2006. Dari pernikahan itu, keduanya memiliki tiga anak.

