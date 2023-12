Profil Dimas Anggara Pemeran Pendiri HMI Lafran Pane dalam Film Lafran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa islam (KAHMI) bersama Reborn Intiatives menggarap film Lafran yang akan tayang pada Februari 2024.

Menurut produser film ini, Deden Ridwan, Lafran menceritakan kehidupan sang pendiri HMI, Lafran Pane yang akan semakin meningkatkan semangat keindonesiaan dan keislaman kader serta masyarakat. Tokoh utama dalam film ini akan diperankan aktor Dimas Anggara.

Profil Dimas Anggara

Pemilik nama lengkap Dimas Anggara Mocharyoso ini lahir pada 10 September 1988 di Jakarta. Awalnya, ia memiliki cita-cita menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pengusaha, dan presiden. Ia tidak ingin menjadi artis.

Cita-cita Dimas berubah ketika kuliah yang ingin membayar biayanya sendiri. Akibatnya, ia bekerja di bidang food and beverage. Namun, baru tiga bulan bekerja dan ingin dipromosikan, ia mengundurkan diri karena tidak kuat untuk melanjutkan profesinya. Kemudian, salah satu sahabatnya memberikan tawaran untuk menjadi figuran. Ia pun menerimanya untuk membayar uang kuliah.

Saat mengikuti casting untuk pertama kalinya, Dimas mendapatkan hasil yang sangat buruk. Lalu, kali kedua mengikuti casting pun hasilnya juga sama buruknya. Manajer casting pun geregetan dengan hasil yang dicapai Dimas. Akibatnya, Dimas direkomendasikan manajer casting ke lokasi syuting dahulu untuk merasakan suasananya.

Saat di lokasi syuting, Dimas mulai merasakan keseruan. Ia juga tampil dalam dua adegan di FTV. Ia berpikir ketika syuting kerja dari pagi sampai malam, tetapi tidak membosankan karena lokasi berpindah-pindah. Jauh lebih menyenangkan daripada kerja 8 jam di lokasi yang sama. Selama menjadi figuran, ia mendapatkan format yang sesuai dengan akting dan berhasil menjadi pemeran pendukung FTV 4 Sehat 5 Enggak Kuat. Setelah itu , ia mendapatkan pemeran utama program Bioskop Indonesia berjudul Andai Mati Besok.

Kemudian, Dimas mendapatkan banyak tawaran film dan FTV, seperti Hantu Rambut Indah, Pembantu Cantik Itu Pacarku, Bidadari Penjaga Hati, dan Pinguin Untuk Kayla. Lalu, pada 2009, ia mendapatkan peran perdana untuk film layar lebar Kembang Perawan. Nama Dimas semakin populer dengan tampil dalam beberapa film, seperti Radio Galau FM, Aku Cinta Kamu, Luntang Lantung, London Love Story, Magic Hour, dan Dancing In The Rain. Selain itu, ia juga membintangi sinetron ternama, seperti Love in Paris dan Diam-Diam Suka.

Dimas juga banyak meraih nominasi dan penghargaan berkat aktingnya. Pada 2011, ia memenangkan Pemeran Pembantu Pria dalam FTV Awards melalui FTV Ku Genggam Cintamu di Malioboro. Pada 2019, ia meraih Festival Film Bandung dengan nominasi Pemeran Utama Pria Terpuji melalui film Dancing In The Rain.

Pada kehidupan pribadinya, pemeran Lafran Pane dalam film Lafran ini menikahi Nadine Chandrawinata di Bhutan pada 5 Mei 2018 lalu menggunakan ajaran Buddha, meskipun bukan penganut agama ini. Dari pernikahannya, Dimas Anggara dan Nadine dikarunia dua orang anak, yaitu Nadi Djiwa Anggara (lahir 22 Februari 2022) dan Nadi Djala Anggara (lahir 1 Oktober 2023).

RACHEL FARAHDIBA R | MITRA TARIGAN I AISHA SHAIDRA I ISTIQOMATUL HAYATI I MARVELA

Pilihan Editor: Siapa Lafran Pane yang Kisah Hidupnya Ditampilkan dalam Film Lafran