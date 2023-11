Rahasia Sukses di Usia Muda Prilly Latuconsina: Rajin Doa Seribu Dinar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tak mengenal aktris Prilly Latuconsina? Baru berusia 27 tahun, perempuan muda yang memenangkan Piala Citra FFI 2023 itu diketahui memiliki sederet prestasi dan kesuksesan yang luar biasa.

Pada 2022 misalnya, saat ia mampu membeli rumah mewah impiannya senilai Rp 20 miliar berkat kerja kerasnya di industri hiburan Tanah Air. Ia juga memiliki sederet bisnis yang sukses di beberapa industri. Mulai dari fashion, kuliner, perhiasan, kecantikan, rumah produksi, penerbitan, hingga bakery cake.

Prilly Latuconsina Bagikan Rahasia Kesuksesannya

Melalui unggahan TikTok perempuan dengan akun @secuilcinta21, Prilly Latuconsina membagikan rahasia kesuksesannya di usia muda. Rupanya, ia sering merapalkan doa atau ayat seribu dinar untuk meraih rezeki dan berbagai hal yang dia inginkan. "Tips sukses jalur langit dari @prillylatuconsina" tulis keterangan di video yang baru-baru ini viral tersebut.

"Saya memang doa itu setiap hari ya untuk rezeki lancar. Jadi sehabis minta semuanya, pengampunan dosa, bersyukur, ditutup dengan ayat seribu dinar," ujar Prilly Latuconsina membenarkan ucapan perempuan itu.

Setelah mengakui sering membaca doa tersebut, Prilly langsung mempraktikkannya di depan video. Dari peragaan itu, diketahui ia hapal seluruh bagian dari doa seribu dinar.

"Wa may yattaqillaha yaj al-lahu makhraja. Wa yarzuq-hu min aisu la yahtasib, wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja alallahu likulli syai in qadra," tutur Prilly yang dengan lancarnya menuturkan doa tersebut.

Urutan Doa yang Suka Dibaca Prilly

Prilly juga menjelaskan kepada netizen urutan doa yang dia baca yang membuka pintu rezekinya. Kepada netizen dalam video, Prilly menutup doa seribu dinar itu dengan membaca dua kalimat syahadat. Ia juga mengakui bahwa tak hanya membaca ayat pembuka rezeki saja, tapi ada banyak yang ia minta untuk melengkapi doanya tersebut.

"Urutan doa aku: Shalawat, minta apa yang kita mau (yang detail ya guys), pengakuan dosa dan minta diampuni, bersyukur, shalawat, terakhir syahadat. Semoga bermanfaat ya guys. Aku udah lakuin ini bertahun-tahun enggak pernah ganti urutannya," tulis Prilly Latuconsina.

