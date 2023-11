Jungkook BTS dan Usher akan Kolaborasi Remix Lagu Standing Next To You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS dan Usher akan berkolaborasi untuk remix lagu Standing Next To You. Versi terbaru ini dijadwalkan rilis pada Jumat, 1 Desember 2023 pukul 14.00 waktu Korea.

Menyusul kolaborasi 3D dengan Justin Timberlake, BIGHIT MUSIC mengumumkan pada Rabu, 29 November 2023 di tengah malam bahwa Jungkook akan bekerja sama dengan penyanyi dan penari Amerika, Usher untuk membuat remix dari solo hitnya, Standing Next to You.

Menurut agensi, remix baru tersebut “menambahkan sentuhan lembut yang lebih energik dari versi aslinya, menampilkan sinergi penuh antara kedua artis.”

BTS sebelumnya pernah menyebut Usher dalam lirik lagu mereka Butter, dengan mengatakan, ”Don't need no Usher, To remind me you got it bad.”

Usher menanggapi perilisan awal lagu tersebut dengan membagikan video parodi dirinya sedang mondar-mandir di lagu tersebut.

Standing Next to You Jungkook

Saat solo Jungkook, Standing Next to You debut di No. 5 tangga lagu Billboard, Jungkook menjadi artis solo Korea dengan entri 100 Hot terbanyak dan 10 hits teratas terbanyak hingga Selasa, 21 November 2023. Ia juga menjadi artis solo K-pop pertama dalam sejarah yang menghabiskan beberapa minggu di 10 besar Billboard 200.

Sementara itu, Standing Next to You menghabiskan minggu kedua berturut-turut di No. 1 di chart Billboard Digital Song Sales dan chart Global Excl. AS.

Untuk pekan yang berakhir pada Sabtu, 25 November 2023, Standing Next to You tetap kuat di No. 50, sementara lagu kolaborasi Jungkook, Kid LAROI dan Central Cee, Too Much naik kembali ke No. 66, 3D (ft. Jack Harlow) masuk di No. 84, dan Seven (ft. Latto) di peringkat No. 91.

BTS Menang Daesang di MAMA Awards 2023

BTS baru saja membawa pulang kemenangan besar di malam penghargaan bergengsi Mnet Asian Music Awards (MAMA) yang digelar di Tokyo, Jepang pada hari pertama, Selasa, 28 November.

Daesang atau hadiah utama yang diberikan pada hari pertama, yaitu Worldwide Icon of the Year, diberikan kepada BTS selama enam tahun berturut-turut. BTS diwakili oleh anggota termuda mereka, Jungkook menyampaikan rasa terima kasihnya melalui rekaman video.

“ARMY, kami sekali lagi memenangkan Worldwide Icon of the Year di MAMA Awards 2023. Ini adalah keenam kalinya. Kami sangat berterima kasih atas cinta setia ARMY kami,” ucap Jungkook.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | THE ECONOMIC TIMES | ALLKPOP | SOOMPI

