Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia (MCI) musim 11 telah selesai digelar. Belinda Christina berhasil menjadi juara pertama dan memenangkan gelar sebagai MasterChef Indonesia. Dia sukses mengalahkan lawannya, Rizkisyah Putra Singarimbun atau Kiki di babak grand final yang digelar pada Ahad kemarin, 26 November 2023.

Namun sayangnya, kemenangan Belinda atas Kiki menuai berbagai kontroversi dan reaksi di kalangan warganet Indonesia. Netizen di media sosial menganggap bahwa Kiki justru lebih unggul dari Belinda dalam berbagai hal. Oleh karena itu, kemenangan Belinda di Master Chef Indonesia musim 11 menjadi pertanyaan dan perbincangan publik.

“Nilai performance Kiki di gallery hampir 2x lipat dari Belinda. Jadi kemampuan mereka bisa dibilang cukup jauh. Dan kalaupun tidak melihat nilai performance di gallery, Kiki tetap lebih baik hasil masakannya di Grand Final ini. Tapi kenapa tetap Belinda yang menang? Saya bukan tidak mau menerima kekalahan, tapi saya rasa Kiki memang tidak layak untuk kalah. Sorry to say, menurut saya ini adalah Grand Final terburuk sepanjang sejarah MCI,” tulis netizen @naf********* yang kecewa dengan ajang kompetisi memasak tersebut.

Lantas, seperti apa latar belakang dan profil Belinda Christina, pemenang MCI Musim 11 yang jadi kontroversi? Simak rangkuman informasi selanjutnya berikut ini.



Profil Belinda Christina

Belinda Christina adalah juara pertama dari ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia musim 11. Perempuan berusia 23 tahun ini diketahui merupakan lulusan Le Cordon Bleu New Zealand, sebuah sekolah masak ternama dan terbesar di dunia yang berkantor pusat di Paris, Perancis.

Baca Juga: Saat Kiky Saputri Beri Dukungan ke Kiki MasterChef Indonesia

Perempuan bernama lengkap Belinda Christina Sianto ini lahir pada 22 September 2000 di Surabaya, Jawa Timur. Melansir dari situs p2k.stekom.ac.id, dia adalah anak terakhir dari enam bersaudara. Ayah adalah Samuel Sianto, sedangkan ibunya bernama Ngirana Prima Wati.

Meski memiliki lima orang kakak, diketahui tiga kakak Belinda telah meninggal sewaktu kecil. Adapun dua kakaknya yang lain bernama Yoel Octafian Sianto dan Yulis Evangelista Sianto.

Meski lahir di Surabaya, namun ternyata Belinda menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Malang, Jawa Timur. Sebagai seorang jurutama masak, Belinda mendominasi di gaya masakan khas Asia, Fusion, dan Barat.

Berdasarkan Instagram pribadinya, Belinda diketahui telah memiliki kekasih bernama Alvin Limy. Keduanya kerap mengunggah kebersamaannya di media sosial sejak 2022 lalu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kepercayaan yang diyakini Belinda adalah Kristen. Ayah Belinda, Samuel Sianto adalah seorang pendeta di Gereja Bethany Malang. Hal ini dapat diketahui melalui keterangan pada bio profil Instagram Samuel Sianto.



Perjalanan Karier Belinda Christina

Sebelum mengikuti kompetisi MasterChef Indonesia musim 11, Belinda telah lebih dulu menyelesaikan pendidikannya di Le Cordon Bleu New Zealand. Lulus pada 28 Maret 2019, dia meraih gelar Diplôme de Cuisine. Setelah itu, dia pun melanjutkan studinya di King’s Own Institute Australia.

Belinda mencoba peruntungannya dengan mengikuti ajang kompetisi memasak, Master Chef Indonesia (MCI) musim 11. Dia kemudian berhasil lolos ke babak Boot Camp setelah mendapatkan persetujuan dari juri MCI, Chef Juna dan Chef Arnold. Saat itu, Belinda menyajikan Thai Duck Red Curry.

Setelah itu, Belinda pun sukses bertahan di galeri Master Chef Indonesia dan mengalahkan banyak peserta lainnya. Perempuan asal Malang itu juga berhasil melaju ke babak Grand Final dan bertanding melawan Kiki untuk memperebutkan gelar juara.

Pada Ahad, 26 November 2023, Belinda diumumkan sebagai juara MasterChef Indonesia musim 11, setelah mengalahkan Kiki dengan selisih skor sebesar 10 point. Adapun perolehan akhirnya, Belinda meraih 1867 poin, mengungguli Kiki 10 poin yang mendapat total hanya 1857.

RADEN PUTRI| INSTAGRAM| P2K.STEKOM

Pilihan Editor: Saat Kiky Saputri Beri Dukungan ke Kiki MasterChef Indonesia