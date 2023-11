Profil Tiko Aryawardhana yang Dikabarkan akan Menikah dengan BCL

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia datang dari penyanyi sekaligus aktris dan penyanyi ternama Indonesia, Bunga Citra Lestari atau BCL. Pelantun lagu ‘Badai Telah Berlalu’ ini dikabarkan akan menikah dengan seorang pria bernama Tiko Aryawardhana pada 2 Desember 2023 di Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu.

“Status dari laki-lakinya atau calon suaminya itu pernah menikah sebelumnya yakni bapak Tiko Pradipta Aryawardhana. Sehingga statusnya duda cerai hidup,” kata Emma Fatmayani, Staf Pendaftaran KUA Pasar Minggu, dikutip dari kanal YouTube Indosiar pada Senin, 27 November 2023.

Menurut Emma, BCL dan Tiko datang ke KUA Pasar Minggu untuk meminta surat rekomendasi nikah yang ditujukan kepada KUA Kecamatan Mengwi, Bali. Keterangan itu pun diperkuat oleh pernyataan dari Ketua RT di tempat tinggal Tiko. Dia membenarkan bahwa Tiko telah meminta surat pengantar nikah.

“Kebetulan warga kita yang bernama Tiko Pradipta Aryowardhana, nomor surat juga 158 pada tanggal 15 November 2023 dan meminta surat atau minta dibuatkan surat untuk pengantar nikah untuk nikahnya di daerah Bali,” kata Mahmud.

Lantas, siapa sosok Tiko Aryawardhana yang dikabarkan akan menikahi Bunga Citra Lestari? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Bunga Citra Lestari dan putranya Noah Sinclair merayakan ulang tahun almarhum Ashraf Sinclair di makamnya/Foto: Instgram/BCL



Sosok Tiko Aryawardhana Calon Suami BCL

Nama Tiko Aryawardhana tengah menjadi perbincangan publik usai dikabarkan akan menikah dengan Bunga Citra Lestari pada awal Desember mendatang. Pria bernama lengkap Tiko Pradipta Aryawardhana tersebut diketahui pernah menikah dan merupakan ayah dari tiga orang anak.

Melansir dari laman LinkedIn pribadinya, Tiko Aryawardhana adalah seorang pegawai bank. Dia bekerja sebagai Wealth Management bidang Capital Markets Product and Solution di Standard Chartered Bank. Ini adalah perusahaan jasa keuangan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 1.200 kantor cabang dan gerai di lebih dari 70 negara.

Tiko sendiri telah bekerja di perusahaan tersebut sejak Agustus 2019 hingga saat ini. Adapun sebelumnya dia bekerja sebagai Corporate Treasury Sales di Deutsche Bank pada 2012-2013.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia tercatat pernah menjadi Corporate Sales and Structuring di Citibank selama tiga tahun, yakni pada 2009-2012. Dia juga pernah bekerja di Standard Chartered Bank pada 2006-2009 sebagai Customer Banking Global Markets untuk memulai kariernya di dunia perbankan.

Tiko mengenyam pendidikan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 3 Jakarta. Setelah itu, dia melanjutkan studinya di Universitas Trisakti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Diketahui, Tiko adalah teman satu kampus dan satu fakultas Bunga Citra Lestari. Namun, istri mendiang Ashraf Sinclair itu tidak menyelesaikan pendidikan tingginya. Informasi mengenai Tiko yang merupakan teman lama BCL ini juga diungkapkan oleh Ketua RT di tempat tinggal Tiko, Mahmud.

“Dulu juga pernah kan dia teman kuliah kalau enggak salah. Kebetulan beliau juga sama-sama sendiri, jadi mungkin sama-sama nyambung kembali kali. Jadi untuk nikahnya insyaallah mereka berencana di KUA Bali. Ya sosok biasa lah, orang biasa. Ramah tinggal di sini dan juga orang tuanya tinggal di sini juga sebelum saya jadi ketua lingkungan. Sebelum saya jadi ketua RT. Saya jadi ketua RT tahun 2014 apa 2015 apa 2012,” kata Mahmud.

Tiko memiliki akun Instagram pribadi dengan nama @tikotiki yang memiliki lebih dari dua ribu pengikut. Dia diketahui memiliki hobi di bidang musik, basket, sepeda, dan kuliner. Hal ini tertulis pada bio Instagram Tiko. “Girl dad, Banker, music & records enthusiast, basketball for sports, bicycle for commuting, loves to eat,” tulis Tiko.

RADEN PUTRI| TEMPO| LINKEDIN| INSTAGRAM

Pilihan Editor: 3 Tahun BCL Tak Lagi Bersama Ashraf Sinclair, Saat Terakhir Suami Bunga Citra Lestari