5 Film Jet Li Paling Populer

TEMPO.CO, Jakarta - Jet Li adalah aktor film Tiongkok yang terkenal karena keterampilan seni bela diri dan karakter pahlawan berbudi luhur dan rendah hati. Debut pertamanya dimulai di film Shaolin Temple pada 1982. Dalam film itu ia menjadi seorang pemuda yang belajar seni bela diri kepada para biksu di Kuil Shaolin.

Shaolin Temple sukses besar dengan dua sekuel dan dianggap menghidupkan kembali kung fu Tiongkok. Saat film ini dirilis di Filipina, distributor di sana mengganggap nama Li sulit diucapkan sehingga mereka mengubahnya menjadi Jet Li. Jet Li sendiri memiliki nama asli Li Lianjie dan lahir pada 26 April di Beijing, Tiongkok.

Li kemudian memulai debut di Hollywood dan berperan menjadi penjahat dalam Lethal Weapon 4 (1998).

Setelah itu karirnya terbagi antara Tiongkok dan Hollywood. Li merupakan pemeran utama dalam film Yingxiong (Hero, 2002) karya sutradara Zhang Yimou. Film ini menceritakan tentang sebuah seni bela diri spektakuler dan punya alur cerita rumit tentang para pembunuh yang mencoba membunuh kaisar pertama Tiongkok. Dilansir dari MovieWeb, inilah 5 film terkenal Jet Li:

1. Fist of Legend (1994)

Fist of Legend merupakan film kung fu klasik dengan adegan pertarungan menegangkan disertai kisah balas dendam yang emosional. Karakter fiksi Chen Zhen pertama kali diperankan Bruce Lee dalam The Chinese Connection. Sejak itu, banyak film dan serial TV mengadopsi karakter ini. Kendati tidak ada yang dapat mengungguli Bruce Lee, Jet Li disebut-sebut hampir saja melakukannya.

2. The Bodyguard from Beijing (1994)

Awalnya diberi nama Bodyguard from Beijing, film ini kemudian berganti nama menjadi The Defender untuk pasar Amerika. Jet Li berperan sebagai Allan Hui Ching-Yeung, seorang ahli keamanan elit yang disewa seorang pengusaha kaya Hong Kong untuk melindungi pacarnya bernama Michelle Leung, satu-satunya saksi hidup dari pembunuhan yang dilakukan gangster Triad.

Michelle, awalnya risih dengan perlindungan para pengawal selama 24 jam seminggu. Namun ketika ia sadar diselamatkan oleh Jet Li dari sejumlah upaya pembunuhan, Michelle menjadi jatuh hati pada Jet Li.

3. Fearless (2006)

Fearless bercerita tentang tindakan menanamkan kebajikan pada jiwa muda. Kita akrab dengan pernyataan "kesombongan datang sebelum kejatuhan," itu merupakan sesuatu yang dialami Huo Yuanjia (Jet Li) ketika keluarganya dibunuh akibat tindakan bodohnya.

Saat ia berduka, Huo dihujani cinta, kasih sayang, dan kebajikan yang mengarahkan Huo untuk mengubah cara hidupnya. Ia pun kembali ke kampung halamannya untuk melayani orang lain. Film ini sebagian besar bernuansa kekerasan, namun diakhiri dengan pelajaran moral yang kuat.

4. Hero (2002)

Dalam film Hero, Jet Li berperan sebagai pria tanpa nama, seorang pemberontak yang awalnya berkonspirasi menyingkirkan kaisar tetapi akhirnya menyadari perdamaian di negaranya lebih penting. Jet Li kemudian berjuang untuk melindungi kaisar dari pembunuh bayaran yang mengincarnya. Hero sukses secara komersil, mendapatkan nominasi Academy Award serta Golden Globe dan memenangkan tujuh Penghargaan Film Hong Kong.

5. Once Upon a Time in China (1991)

Legenda Wong Fei Hung, seorang master kung fu, telah menyebar ke seluruh dunia. Salah satu yang dianggap mempopulerkannya adalah film Once Upon a Time in China. Dalama film itu, Jet Li bermain dengan apik. Dalam film itu, Wong Fei Hung digambarkan berjuang untuk melindungi rakyat Cina pada abad ke-19. Dalam film itu, Jet Li berakting sebagai seorang jago bela diri sekaligus tabib jempolan. Ia punya banyak murid setia. Film itu juga dikemas dengan cerita komedi dan percintaan.

