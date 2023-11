Bukti Nyata Selebritas Indonesia Dukung Palestina: Ananda Omesh, Shella Saukia hingga Syifa Hadju

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sampai saat ini, warga sipil Palestina di Gaza masih mengalami penderitaan tiada henti sebagai imbas dari serangan Israel. Kondisi yang dialami warga Palestina setiap hari semakin memprihatinkan.

Angka kematian warga sipil Palestina pun semakin bertambah. Akibatnya, beberapa selebritas Tanah Air terdorong hatinya untuk memberikan atau membuka sumbangan kepada warga Palestina melalui media sosial. Berikut adalah beberapa selebritas yang memberikan sumbangan kepada Palestina, antara lain:

Shella Saukia

Berdasarkan Instagram shellasaukiaofficial, pada 8 November 2023, Shella Saukia mengunggah foto yang menunjukkan sedang memberikan sumbangan senilai Rp1 miliar untuk Palestina. Politisi sekaligus pengusaha produk kecantikan ini memberikan sumbangan tersebut melalui Duta Besar Palestina, Dr. Zuhair S.M. Al Shun. Ia juga menuliskan caption dalam unggahan berbunyi, “Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat #freepalestine. Penyerahan donasi untuk Palestina dari SS (Shella Saukia) Group kepada bapak Dubes Palestina.”

Omesh

Omesh melelang motor kesayangannya, Royal Enfield Classic 500 Pegasus Limited Edition untuk membantu warga Palestina melalui Instagram pribadi. Proses pelelangan motor dilakukan di kolom komentar unggahan video tersebut dengan open bid Rp109.900.000 dan penawaran kelipatan Rp5 juta. Motor tersebut hanya ada 40 unit di Indonesia dan 1.000 unit di dunia yang diproduksi pada 2018. Motor ini dilelang dengan kilometer rendah sekitar 100 kilometer lebih dan memiliki sertifikat keaslian motor edisi terbatas.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Raffi dan Nagita membuka sumbangan melalui Instagram @raffinagita untuk membantu Palestina. Sampai sekarang, sumbangan yang dibuka oleh pasangan suami-istri ini sudah terkumpul sebanyak Rp2 miliar.

“Bismillah. Aku, Nagita, Rafathar, Rayyanza, dan all team RANS bermaksud menggalang donasi untuk saudara kita di Palestina. We Pray, We Care,” tulis salah satu unggahan Instagram @raffinagita pada 3 November 2023.

Rachel Vennya

Pada 7 November 2023, Rachel Vennya membuka sumbangan untuk membantu warga Palestina. Sumbangan tersebut terkumpul sebanyak Rp1 miliar dalam waktu satu hari. Donasi pun masih akan dibuka karena menjadi suatu hal yang sangat berarti bagi Palestina.

“Super gak nyangka, tetapi percaya kalau teman-teman aku super baik, baik banget. Makasih banyak teman-teman online aku yang paling baik dari dulu, sekarang, selamanya @temanbaik.rachelvennya,” tulis Rachel dalam Instagram @rachelvennya.

Syifa Hadju bersama kekasihnya, Rizky Nazar saat menghadiri pelepasan bantuan kemanusian ke Palestina. Foto: Instagram.

Syifa Hadju

Syifa Hadju juga membuka sumbangan kemanusiaan untuk warga Palestina. Ia b turut mengikuti pelepasan bantuan kemanusiaan oleh Kementerian Luar Negeri pada 4 November 2023. Pelepasan tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

“Semoga penyaluran bantuan tahap pertama ini akan menjadi gerbang pembuka bagi bantuan lainnya dari masyarakat Indonesia untuk Gaza di Palestina. Dari total 51,5 ton bantuan tadi, beberapa di antaranya adalah hasil dari donasi yang diadakan oleh aku dan teman-teman influencer lain melalui platform @kitabisacom. Semua ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan donasi dari teman-teman semua,” tulis Syifa dalam Instagram @syifahadju pada 4 November 2023.

RACHEL FARAHDIBA R | DICKY KURNIAWAN

Pilihan Editor: Ananda Omesh Lelang Motor Kesayangannya untuk Palestina Laku Rp 320 Juta, Berikut profilnya