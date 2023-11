Ananda Omesh Lelang Motor Kesayangannya untuk Palestina Laku Rp 320 Juta, Berikut Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Instagram pribadi, Ananda Omesh membuka lelang motor kesayangannya untuk membantu korban peperangan di Palestina.

"Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, ini ada sebuah motor yang akan saya dan istri saya lelang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah motor kesayangan kami berdua, Royal Enfield Classic 500 Pegasus Limited Edition," kata Omesh dalam akun Instagram pribadinya pada 5 November 2023.

"Ini adalah motor kesayangan kami berdua (dengan sang istri), Royal Enfield Classic 500 Pegasus. Ini ada angkanya, sesuai dengan sertifikat keasliannya atas nama saya sendiri. Nanti kami akan menyumbangkan 100 persen hasil penjualan motor ini untuk saudara kita di Palestina," tulis Omesh dalam Instagramnya resminya.

Lebih lanjut, Omesh mengungkapkan bahwa motor produksi 2018 tersebut hanya ada 40 unit di Indonesia dan 1.000 unit di seluruh dunia. Motor itu dilelang dengan kilometer rendah sekitar 100 kilometer lebih dan memiliki sertifikat keaslian dari motor edisi terbatas. "Nanti kami akan menyumbangkan 100 persen hasil penjualan motor ini untuk saudara kita di Palestina," tulis Omesh, lagi.

Para peserta lelang motor dapat melakukan penawaran dengan kelipatan Rp 5 juta. Cara melakukan lelangnya pun hanya dengan menuliskan angka penawaran di dalam kolom komentar.

Lelang tersebut telah ditutup pada Selasa, 7 November 2023, tepatnya pada pukul 20.00 WIB. Dalam pantauan Tempo, penawaran tertinggi berada diangka Rp 320 juta.

Profil Ananda Omesh

Mengacu walisongo.ac.id, pemilik nama asli Ananda Rusdiana lahir pada 21 Agustus 1986 di Sukabumi, Jawa Barat. Ia merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad). Artis yang bernaung di bawah manajemen Anom Indonesia ini memiliki minat pada sepeda motor dan action figure.

Menurut unpad.ac.id, Omesh memulai karier di dunia hiburan melalui casting acara Extravaganza. Ia berhasil lolos dari audisi casting tersebut dan mulai dikenal sebagai komedian. Setelah itu, ia mengembangkan kemampuan sebagai pembawa acara. Bahkan, sampai sekarang, ia lebih dikenal sebagai seorang pembawa acara. Adapun, beberapa acara yang ia bawakan, antara lain Indonesia Mencari Bakat, Insert Pagi, Missing Lyrics, dan The Voice Kids Indonesia.

Tidak pernah puas, Omesh melebarkan sayapnya ke dunia adu peran. Ia memulai karier sebagai aktor melalui film Heart-Break.com pada 2009. Setelah itu, ia semakin sering membintangi beberapa film lain. Adapun, film yang pernah dibintangi Omesh, seperti Aku atau Dia (2010), SMOSH (2011), Mama Cake (2012), Coboy Junior The Movie (2013), Hijrah Cinta (2014), Mengejar Malam Pertama (2014), The Wedding and Bebek Betut (2015), dan Anak Kost Dodol (2015).

Selain itu, Omesh juga menjadi Brand Ambassador dari beberapa merek, seperti Lasegar, XL, Mixagrip Rhema, Teh Gelas, Sambal ABC, dan Diapet, sebagaimana tertulis dalam laman resmi manajemen Anomindonesia. Saat ini, ia sedang menjadi pembawa acara Tonight Show Premiere bersama Imam Darto, Caitlin Halderman, dan Angga Nggok.

Berkat kemampuan dalam dunia hiburan Indonesia, Omesh berhasil meraih penghargaan. Salah satu anggota The Prediksi ini mendapatkan The 14th Annual Panasonic Gobel Awards sebagai Presenter Talent Show Terfavorit pada 2011, sebagaimana dilansir Data Tempo.

Pada kehidupan pribadi, Omesh menikah dengan Dian Ayu Lestari pada 2012. Keduanya dikarunia dua anak perempuan bernama Btari Embun Anandayu dan Btari Bulan Anandayu. Selain itu, mereka juga memiliki satu anak laki-laki bernama Btara Langit Anandayu.

RACHEL FARAHDIBA R | DICKY KURNIAWAN I ERWAN HARTAWAN

Pilihan Editor: Lelang Motor Royal Enfield Omesh untuk Palestina Tembus Rp 320 Juta