Uang di ATM Awkarin Dicuri Asisten, Totalnya Hampir Ratusan Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer Karin Novilda atau yang kerap disapa Awkarin belum lama ini mengalami musibah. Orang kepercayaan alias asisten pribadinya sendiri mencuri uang di ATM Awkarin. Tak main-main, kejadian naas yang menimpa dirinya tersebut membuatnya harus menanggung kerugian hingga ratusan juta.

Melalui Instagram Story @narinnovila pada Sabtu malam, 11 November 2023, Awkarin mengunggah kronologi pencurian saldo ATM-nya. "Baru ketahuan tadi malam. Asisten gue ternyata ngambil duit gue banyak banget dari ATM gue. Gajinya dia 7 juta per bulan. Please di-note dia aja bukan S1. Kalian yang S1 aja tahu gimana susahnya cari duit di Jakarta. Oh note juga, gue memanusiakan dia segimana seharusnya gue harus, makan ya makan bareng gue, di restoran mau itu restoran mahal atau murah, lembur dibayar dan segala macem. Dan dengan semua itu. Dia ngambil duit gue hampir ratusan juta," tulis Awkarin membuka pernyataannya.

Selebritas berusia 25 tahun itu juga mengaku terkejut lantaran pengakuan pelaku tak sesuai dengan kenyataannya. Mengaku khilaf, namun setelah dicek, uang yang diambil oleh asisten tersebut adalah jumlah yang banyak. "Shock-nya sih ada. Masalahnya ini orang adalah orang kepercayaan gue," tulis Awkarin melanjutkan.

Awkarin Diberi Petunjuk oleh Tuhan

Melanjutkan klarifikasi atas musibah yang baru saja dialami, Awkarin juga menyebut bahwa ia telah diberi petunjuk oleh Tuhan. Kejadian yang baru berlangsung kemarin malam itu membuat Awkarin sadar setelah melihat cara yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Hal ini juga menjadi refleksi kehidupannya di dunia.

"Emang gue itu cuma speck of dust di dunia ini yang enggak tahu apa-apa dan mengingatkan gue sama Tuhan kalau Dia itu baik banget untuk memberi tahu gue hal-hal yang masih banyak gue gatau," tulisnya.

Saldo ATM Awkarin Diambil Sedikit Demi Sedikit

Ketika salah satu pengikutnya penasaran dengan kronologi raupnya uang di ATM, pertanyaan kenapa selama ini tidak ketahuan pun muncul. Kemudian Awkarin membalas bahwa dia tidak menyadarinya karena modus pelaku mencuri uangnya secara bertahap, sekitar Rp 5 juta dalam satu kali penarikan tunai.

Awkarin menjelaskan hal tersebut secara rinci di platform-nya. "Dan gue tipe yang enggak berburuk sangka juga. Dia enggak ngambil langsung puluhan juta," tulisnya. Setelah itu penyanyi lagu Bad Ass ini pun menjelaskan bahwa dia mengetahui pencurian tersebut saat sedang makan di salah satu restoran.

Saat sedang makan bersama, pelaku kemudian keluar dengan alasan ingin ke toilet. Setelah dicek melalui CCTV, rupanya asisten Awkarin mencuri uangnya. Kejadian ini pun yang baru disadari Awkarin adalah debit ATM-nya, belum termasuk kartu kreditnya.

Kejadian Sudah Berlangsung Bebebapa Bulan

Di salah satu kejadian yang terjadi pada September 2023, setelah dicek, Awkarin menemukan uangnya dicuri saat sedang mengajak asisten pribadi dan asisten rumah tangganya makan bareng di restoran. Namun sayang, sikap baiknya itu justru menjadi bumerang buat Awkarin. Pada malam itu, saldo rekeningnya diambil oleh pelaku sebesar Rp 4,5 juta.

Awkarin juga menjelaskan bahwa pencurian ini sudah dilakukan oleh orang kepercayaannya sejak Idul Adha 2023 atau Juni tahun ini. Ia mengaku bisa kecolongan karena pelaku pernah melihatnya memasukkan nomor pin di salah satu tempat. Sejak saat itu, pelaku mencobanya namun gagal. Ketika berhasil, asistennya melanjutkan aksi tersebut tanpa sepengetahuan Awkarin.

Awkarin Minta Pertanggungjawaban Pelaku

Mengetahui kerugian yang cukup besar, Awkarin tak tinggal diam. Dia pun meminta ganti rugi. Dalam salah satu unggahan story-nya, terlihat Karin yang sedang mengintrogasi pelaku. Asisten yang mencuri uangnya itu pun mengaku segera melunasi semua uang yang telah diambil.

Kejadian ini membuat Awkarin kecewa dan trauma. Sebab sebelumnya, dia juga pernah ditipu sampai Rp 1 miliar dan ratusan juta. Dia juga menangis karena tidak menyangka asistennya akan setega itu hingga mampu menipunya. "Kecewa. Padahal gue sayang banget sama ini orang," tulis Awkarin.

INTAN SETIAWANTY

