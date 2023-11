Karya-karya Kolaborasi Seniman Lokal untuk Sambut Perilisan The Marvels

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Marvels akan dirilis di seluruh bioskop Indonesia mulai Rabu, 8 November 2023. Dalam rangka menyambut film terbaru dari Marvel Studios ini, sejumlah talenta lokal menghadirkan ragam karya yang terinspirasi dari kisah dan karakter The Marvels.

Karya-karya kolaborasi seniman lokal ini dapat dikunjungi di beberapa kota di Indonesia. Simak deretan karya mereka berikut ini:

Eksibisi The Marvels di Mall of Indonesia

Baca Juga: Kata Brie Larson Soal Beradu Akting dengan Park Seo Joon di The Marvels

Para penggemar dapat merasakan pengalaman spesial yang terinspirasi dari kisah dan karakter The Marvels lewat eksibisi di area atrium Mall of Indonesia, Jakarta mulai 5-26 November 2023. Di area eksibisi tersebut, penggemar dapat mengunjungi beberapa instalasi spesial serta ruang imersif karya IMAGI SPACE. Menggabungkan seni, pencahayaan, musik, alam, dan sains untuk memberikan pengalaman teknologi interaktif yang menghasilkan pengalaman unik bagi pengunjungnya, IMAGI SPACE menciptakan dua ruangan imersif yang terinspirasi dari The Marvels.

Bertema stellar portal, ruang pertama menghadirkan pengalaman interaktif dengan teknologi sensor di mana tiap pengunjung dapat melihat pancaran kekuatan yang berbeda, terinspirasi dari ketiga kekuatan tokoh utama. Ruang selanjutnya terinspirasi dari planet musik Aladna, di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan alat musik yang tersedia di ruangan untuk menghasilkan ragam proyeksi cahaya indah.

Mural Glow in the Dark The Marvels di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta

Baca Juga: Gaya Park Seo Joon di The Marvels Tuai Reaksi Beragam Netizen

Tiga seniman lokal menghadirkan karya mural glow in the dark di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Mulai dari Senin, 6 November 2023, para penggemar dapat mengunjungi karya Phillip Ponk di area A3000 Creative Compound di Kemang Raya, Jakarta, karya Andre Tirta di Laswee Creative Space, Bandung, dan karya Rune HSK di Pas Podjok Kopi, Yogyakarta. Ketiga seniman masing-masing menginterpretasikan karakter serta kisah ikonik The Marvels lewat lukisan spesial menggunakan cat flourescent yang dapat berpendar di kegelapan.

Mural glow in the dark yang terinspirasi dari film The Marvels karya Philip Ponk di area A3000 Creative Compound di Kemang Raya, Jakarta. Dok. Disney Indonesia

Interactive Booth The Galactic Trio Challenge karya Dreamella Project

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terinspirasi dari ikatan antara Captain Marvel, Ms. Marvel, dan Monica Rambeau yang harus bekerja sama dalam menyelamatkan dunia yang mereka kenal, Dreamella Project, sebuah creative house asal Indonesia, menghadirkan ruang permainan interaktif yang bertajuk The Galactic Trio Challenge, di mana kelompok penggemar yang terdiri dari tiga orang dapat berkolaborasi dan menyatukan kekuatan mereka untuk menyelesaikan misi yang terinspirasi oleh The Marvels.

Permainan dalam The Galactic Trio Challenge didesain khusus untuk dimainkan oleh tiga orang, di mana setiap orang akan memiliki tugas yang berbeda-beda, terinspirasi dari kekuatan superhero Captain Marvel, Ms. Marvel, dan Monica Rambeau. Permainan interaktif ini dapat dinikmati para penggemar di AEON Mall BSD dan CGV Paskal Bandung mulai dari 7 hingga 20 November 2023.

JPO GBK Disulap ala The Marvels

Sebagai aktivator di ruang publik kota, Jakarta Experience Board (JXB) juga turut serta memeriahkan perilisan The Marvels. Di bulan November ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi bersama seniman lokal berbakat untuk menghadirkan instalasi karya seni yang terinspirasi dari kisah ikonik Marvel Studios terbaru, The Marvels, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karya seni ini terinspirasi dari kisah dan karakter film terbaru The Marvels, di mana seniman lokal Andre14K melalui seni tipografi menyampaikan interpretasinya tentang pesan utama dari film tersebut yang mengangkat tema semangat kerja sama dan inovasi. Para penggemar dapat menikmati karya seni ini di JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) Gelora Bung Karno selama periode berlangsung hingga 19 November 2023.

Pilihan Editor: Sutradara Klaim The Marvels Beda dengan Film MCU Lainnya