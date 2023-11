2 Tahun Kematian Vanessa Angel, Fuji Masih Dihantui Trauma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Fujianti Utami Putri atau yang kerap disapa Fuji baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21 pada Jumat, 3 November 2023. Di hari bahagianya, selebritas dan influencer ini mengaku masih trauma karena kehilangan dua sosok terdekatnya yaitu kakak pertamanya, Febri Andriansyah (Bibi) dan aktris, Vanessa Angel.

Fuji diketahui dekat dengan aktris Vanessa Angel selaku kakak iparnya. Perayaan hari lahirnya masih membuatnya teringat dengan kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan suami, Bibi. Kecelakaan itu terjadi tepat satu hari setelah hari ulang tahun Fuji, yakni pada 4 November 2021.

Trauma Fuji di Hari Ulang Tahunnya

Sudah 2 tahun ditinggal oleh Vanessa dan Bibi, Fuji mengungkap bahwa dia masih merasakan kekosongan akibat kejadiaan nahas tersebut. Dalam unggahan Instagram pada Jumat, 3 November, Fuji menceritakan trauma yang ia alami.

"Jujur gak tahu mau ngetik apa sih rasanya mixed feeling (campur aduk) banget hari ini, sangat bersyukur banyak banget yang baik dan sayang sama aku, tapi di saat yang sama ada rasa kosong sedikit," tulis Fuji An dalam keterangan galeri foto perayaan ulang tahunnya.

Akibat trauma yang masih dirasakan, Fuji bercerita bahwa ia hampir membatalkan acara perayaan ulang tahunnya kali ini. "Gak pernah ngerayain acara tahun selama ini, selalu benci sama hari ulang tahun, bahkan hampir cancel acara ini h-1, selalu ada rasa trauma sedih marah," tulis Fuji melanjutkan ungkapan hatinya.

Bangkit dari Trauma

Meski selalu merasakan sedih dan amarah karena ditinggal keluarga terdekat, Fuji merasa tidak bisa dihantui rasa trauma tersebut selamanya. Tahun ini, dia kembali merayakan hari jadinya karena masih dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang menyanyanginya. Influencer yang kini berusia 21 tahun ini pun tak mau menangis lagi di hari bahagianya.

"Tapi aku gak mau begini terus tiap ulang tahun aku seterusnya, life must go on okay Fuji. Oiya no tears for today Dapebi Kavanes. I save it for another days!" tulis Fuji.

Pada unggahan selanjutnya, Fuji juga membagikan foto perayaan ulang tahunnya bersama keluarganya. Mantan kekasih Thariq Halilintar itu menggendong Gala Sky, anak semata wayang Bibi dan Vanessa. Tak lupa ia menyertakan foto editan yang menggambarkan seolah-olah Vanessa dan Bibi masih hidup dan turut merayakan ulang tahunnya.

Ia juga mengunggah fotonya saat mengunjungi makam mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. "It's been 2 years since you left me," tulis Fuji mengenang dua sosok terdekatnya.

